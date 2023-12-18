"Америка, проснись!" В США призвали наладить отношения с Россией (Newsweek, США)

Neewsweek: в США заявили, что Западу пора перестать видеть в России врага

Ненужного вооруженного конфликта на Украине могло бы и не быть, если бы Вашингтон не отождествлял современную Россию с Советским Союзом, пишет Neewsweek. Именно сейчас, когда отношения с Москвой хуже некуда, в интересах Запада пересмотреть свой подход.

Один из аргументов в пользу продолжения помощи Украине со стороны Запада, который мы чаще всего слышим, заключается в том, что это очень недорогой способ нанести ущерб России. Почему бы просто не позволить бедным, незадачливым украинцам погибать за нас? В такой логике присутствует отвратительный цинизм, и она вызывает один очень важный и основополагающий вопрос. Почему мы так хотим навредить России? Это ведь уже не Советский Союз. Ни географически, ни идеологически, ни экономически, ни в военном отношении. Америка, проснись!

Распад Советского Союза в 1991 году включал два важных и особенных события. Во-первых, СССР был наследником и хранителем царской империи. Это была последняя из европейских колониальных империй XIX века. Она просуществовала дольше, чем британская, французская или испанская империи — отчасти в силу того, что это был массив суши с внутренними, а не морскими коммуникациями, а отчасти из-за идеологической стойкости и вытекавшей из этого беспощадности коммунистической партии. Когда центральная власть ослабла, нерусское население в таких местах как Казахстан, Узбекистан и Армения стало добиваться суверенитета. Россия потеряла 25% своей территории и 50% населения.

Вторым крупным событием стала попытка Бориса Ельцина покончить с марксистским прошлым.

Советский Союз был основан революционерами-большевиками в 1922 году. Он был привержен принципам Карла Маркса и Владимира Ленина и агрессивно распространял их по всему миру. Эти принципы включали отмену большей части частной собственности, запрет всех религий и политических институтов, неподконтрольных коммунистической партии. Эти принципы насаждались с чрезвычайной жестокостью, которую, как это часто бывает, оправдывали утверждениями о том, что причиняемые сегодня государством страдания позволят построить светлое будущее.

Советский Союз стал одной из самых неограниченных диктатур, которые когда-либо знал мир. Вся политическая власть была сосредоточена в руках Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Члены партии контролировали правительство в Москве и все 15 союзных республик. Партийные комитеты осуществляли руководство и контроль за всеми промышленными предприятиями, общественными, политическими, образовательными и научными учреждениями. Всякий, кто хотел занять руководящую должность в какой-либо сфере деятельности, должен был стать членом партии.

В 1991 году эта основанная на страхе и централизованном планировании тоталитарная система рухнула. Контроль коммунистической партии над государственными учреждениями прекратился. В России теперь есть выборный парламент, в котором партия Владимира Путина "Единая Россия" контролирует 325 из 450 мест. Остальные 125 мест поделены между четырьмя основными оппозиционными партиями. Как отмечал в 1998 году выдающийся исследователь Советского Союза Джордж Кеннан (George Kennan), "во время холодной войны наши разногласия были с советским коммунистическим режимом. А теперь мы поворачиваемся спиной к тем самым людям, которые осуществили величайшую и самую бескровную революцию в истории, свергнув этот советский режим".

Советское правительство закрыло тысячи церквей и захватило сотни монастырей. Десятки тысяч священников, монахов и монахинь были казнены, причем многие крайне жестоко.

Постсоветское российское правительство сняло большинство ограничений на религиозную деятельность. Церкви, синагоги и мечети были возвращены прихожанам. Вновь были открыты монастыри и семинарии. Согласно опросу независимого Левада-центра*, 71% россиян сейчас считают себя православными христианами, а 5% называют себя мусульманами.

В Советском Союзе была централизованная плановая экономика, в которой средства производства принадлежали государству. Правительство без компенсации захватывало частную собственность, устанавливало цены, владело всеми банками и контролировало рынок труда. Зерно приходилось импортировать, а валюта не была свободно конвертируемой. Безработица считалась преступлением. Тех, у кого не было постоянной работы, отправляли в трудовые лагеря. Крестьяне, которым революция пообещала землю, остались крепостными, но теперь уже в советских колхозах.

В постсоветской России большая часть экономики находится в частных руках. Рубль является конвертируемым, зерно экспортируется, а не импортируется, а торговля с внешним миром значительно выросла. Государственную собственность в массовом порядке продавали населению. Этот процесс был неэффективным и зачастую нечистоплотным, но централизованному государственному планированию пришел конец. В постсоветской России цены определяются спросом и предложением, банки приватизированы, а рабочая сила распределяется по рыночным принципам. По данным Международного валютного фонда (МВФ), государственные расходы в России сейчас составляют тот же процент от ВВП, что и в США.

Когда к власти в 1985 году пришел Михаил Горбачев, советский ВВП на душу населения составлял немногим более четверти ВВП США. Только высокопоставленные члены коммунистической партии имели уровень жизни, чем-то похожий на западный. Большинство россиян жили в бедности или близко к этой черте. Сегодня МВФ оценивает ВВП России на душу населения в 35300 долларов. Сейчас Россия является страной со средним уровнем дохода, и этим экономическим успехом во многом объясняется популярность Путина.

Советский Союз был одним из наиболее милитаризованных государств в истории и вместе со своими союзниками по Варшавскому договору представлял реальную угрозу для Западной Европы. В 1991 году В СССР на действительной военной службе находилось 3,7 миллиона человек, и страна тратила на оборону 17% ВВП. До начала вооруженного конфликта на Украине армия Российской Федерации составляла менее трети от той численности. В 2022 году военный бюджет России составил 81,7 миллиарда долларов, в то время как у США он достиг 858 миллиардов. Если не считать Сирию, у России нет военных баз за рубежом, кроме устаревших объектов в бывших советских республиках. Между тем Соединенные Штаты содержат более 900 военных баз, разбросанных по всему миру. Варшавский договор распался в 1991 году, и многие из его бывших членов после этого вступили в НАТО.

Более года назад мы писали на страницах этого издания, что по многим причинам у Украины столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики — разгромить Соединенные Штаты. Нас тогда подняли на смех, однако наш прогноз оказался довольно точным. Мы также писали, что американским налогоплательщикам со временем надоест оплачивать пенсии ушедшим на заслуженный отдых украинским госслужащим. Действительно, им надоело.

Запад поддержал проигрывающую сторону в этой ненужной войне, которая унесла жизни тысяч россиян и украинцев. Вопрос теперь в том, на какие послевоенные отношения с постсоветской Российской Федерацией могут надеяться Соединенные Штаты и их союзники. Кремль заявил, что нынешнее состояние отношений "ниже нуля". Учитывая, что Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, это не лучшее состояние.

Президент России Владимир Путин — прагматичный националист, а не марксистский идеолог. В недавней статье в память о госсекретаре Генри Киссинджере Путин написал: "С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности". Такое заявление – это явное приглашение улучшить отношения между Россией и Западом. Россия — не Советский Союз, и такое улучшение было бы в наших собственных интересах.

Авторы статьи: Майкл Гфеллер (Michael Gfoeller) и Дэвид Ранделл (David H. Rundell)

* Организация, выполняющая функции иностранного агента.