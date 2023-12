ВСУ получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe

Телеканал ТСН сообщил, что в настоящее время компания One Way Aerospace имеет начальную производственную мощность в 100 единиц таких БПЛА в месяц

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины получили первую партию беспилотников AQ 400 Scythe. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Отмечается, что в настоящее время компания One Way Aerospace имеет начальную производственную мощность в 100 единиц AQ 400 Scythe в месяц. По утверждению телеканала, в перспективе планируется увеличить мощность до 500 единиц.

В апреле этого года еженедельник Defense News, сообщал, что одно из государств НАТО проявило интерес к продукции украинского стартапа One Way Aerospace, специализирующегося на выпуске дешевых дронов-камикадзе кустарного производства. Сообщалось, что на май планировался демонстрационный показ беспилотников One Way Aerospace - AQ-400 "Коса" (Scythe) и AQV-150 "Скальпель" (Scalpel). Представители стартапа тогда заявили о планах открыть на территории Украины сборочный цех площадью не менее 1 тыс. кв. м с целью нарастить выпуск своего нового дрона-камикадзе AQ-400. По информации разработчиков, запуск AQ-400 осуществляется с короткой взлетно-посадочной полосы или при помощи катапульты. Масса полезной нагрузки, которую беспилотник может нести, составляет 32 кг.