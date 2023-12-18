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ТАСС

Китай запустил спутник с помощью коммерческой ракеты

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Hyperbola-1
Hyperbola-1.
Источник изображения: Xinhua

Запуск произвели с космодрома Цзюцюань, сообщило агентство Xinhua

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск искусственного спутника Земли с помощью коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Запуск произведен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай).

Это шестой пуск коммерческой ракеты Hyperbola-1, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пуски твердотопливных ракет-носителей Hyperbola-1 осуществляет китайская частная аэрокосмическая компания i-Space. Первый запуск в 2019 году прошел штатно, затем последовало три неудачных старта подряд. 

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Страны
Китай
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