«Слишком хрупкая»: Украинский комбриг раскритиковал французскую самоходную гаубицу Caesar

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Французские самоходные гаубицы CAESAR, переданные ВСУ французским Минобороны, не подходят для ведения боевых действий. Об этом заявил командир одной из украинских бригад Ян Яцычин.

Украинский комбриг дал интервью французскому изданию Le Monde, в котором раскритиковал французскую САУ Caesar из-за ее неприспособленности к ведению интенсивных боевых действий. По словам Яцычина, установка высокоточная и скорострельная, но очень хрупкая, за ней нужен постоянный уход, а в условиях боев обеспечить его очень трудно. На вооружении его бригады имеются французские гаубицы, но используют их редко.

Ваше самоходное орудие CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но я использую его очень редко, потому что оно слишком хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны

- заявил комбриг.

Также проблемы доставляют и большие размеры гаубицы. По словам украинского офицера, из-за размеров САУ Caesar быстро засекают российские средства контрбатарейной борьбы, после чего по ней наносят удары. Кроме того, гаубицу приходится постоянно чистить, иначе она просто перестает стрелять.

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Эта дама любит чистоту. Её операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее

- добавил комбриг.

Отметим, что эти жалобы украинских военных на западное оружие далеко не первые, критика идет чуть ли не с самого начала российской спецоперации. Отмечается, что поставляемые системы, и не только артиллерийские, слишком сложные и требуют постоянного ухода.