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Военное обозрение

Российский дрон-камикадзе «Гастелло» получил возможность работать в ночное время

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Уничтожение украинских укреплений FPV-дронами
Уничтожение украинских укреплений FPV-дронами.
Источник изображения: РИА Новости

Российские военные в зоне СВО протестировали новую версию FPV-дрона "Гастелло", способную работать и в ночное время. Благодаря установленной ночной камере, наши получили возможность наносить удары и в темное время суток, когда этого не ожидает противник.

Российские бойцы в зоне СВО получили пока опытные экземпляры FPV-дрона "Гастелло", способного успешно применяться и в ночное время, благодаря установленной камере. Сам беспилотник поступает в войска с августа этого года, он создан с учетом пожеланий военных. Дрон способен нести 3 кг полезной нагрузки на дальность 7 км, беспилотник уже доказал свою эффективность, но только в дневное время. Теперь дрон можно использовать и ночью, когда противник этого не ожидает.

В зоне СВО протестирован первый ночной FPV-дрон "Гастелло". Он был создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, непосредственно действующими на различных направлениях СВО. Дрон снабжен высокочувствительной ночной камерой

- приводит РИА Новости слова представителя компании-разработчика.

Ранее создатели данного беспилотника заявляли, что дрон был создан с применением иностранных комплектующих, но обещали в ближайшее время довести долю российских деталей до 95%. Беспилотник назван в честь Героя Советского Союза, лётчика Николая Гастелло, направившего свой самолет в первые дни Великой Отечественной войны на вражескую колонну.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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