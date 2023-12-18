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Военное обозрение

Генерал в отставке ВСУ Кривонос: Российские военные мотивированы морально и финансово

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военнослужащие больше мотивированы, чем украинские, как морально, так и финансово, российская армия превосходит украинскую по качеству подготовки. Об это заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

Россия превосходит Украину по качеству подготовки подразделений, командование ВС России грамотно формирует новые подразделения, сумев замотивировав военнослужащих не только морально, но и финансово. У ВСУ такого нет, даже обещанные выплаты доходят до военных не всегда, а в случае гибели военнослужащего или его пропажи без вести, родственникам необходимо приложить все силы, чтобы их получить. Кроме того, пополнение российской армии проходит специальную подготовку перед отправкой на передовую, их несколько месяцев тренируют инструкторы, имеющие опыт боевых действий.

Они в глубоком тылу, даже на территории Российской Федерации активно организовали подготовку и формирование новых частей и подразделений, которые проходят хорошую подготовку, качественную подготовку, что дает им возможности.(..._ У них есть, из чего лепить. За счет правильной организации подготовки, правильного использования того оружия, которое они наращивают, они достигают определенных успехов

- заявил генерал.

Также российская армия активно использует новые разработки, например, те же FPV-дроны, превосходя ВСУ в этом компоненте. Вс это вместе помогает российской армии достигать успеха. Тогда как военнослужащие ВСУ не имеют мотивации для сражения, поэтому и терпят поражение.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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