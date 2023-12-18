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РИА Новости

В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона "Гастелло"

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Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном
Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона "Гастелло"

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 17 дек - РИА Новости. Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.

"В зоне СВО протестирован первый ночной FPV-дрон "Гастелло". Он был создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, непосредственно действующими на различных направлениях СВО. Дрон снабжен высокочувствительной ночной камерой", - рассказал представитель разработчика.

По его словам, новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда обычные коптеры применяться не могут.

"Новый FPV-дрон способен летать на дальности до 7 километров без ретранслятора и нести боевую нагрузку массой до 3 килограммов", - сообщил собеседник агентства.

FPV-дрон "Гастелло" начали производить в России в августе 2023 года. Модель создавалась с учетом пожеланий участников СВО. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) - оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.

Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В первые дни Великой Отечественной войны экипаж самолета ДБ-3Ф (Ил-4) под его командованием совершал боевой вылет, во время которого должен был нанести удар по скоплению немецкой техники. Гитлеровцы подбили самолет, в результате чего он загорелся, и Гастелло совершил "огненный таран" - направил машину на вражескую колонну.

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Страны
Россия
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