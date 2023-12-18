В РФ разработали систему ударных БПЛА с возможностью подзарядки в полете

За счет беспроводного способа передачи электроэнергии время работы дронов существенно увеличится, следует из описания изобретения к патенту

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I запатентовал систему боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с возможностью подзарядки в полете для охраны территорий и поражения воздушных и наземных целей, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Недостатком ранее известных систем боевых беспилотников было ограниченное время работы, уточняется в документе. "Изобретение относится к системам боевых беспилотных летательных аппаратов, предназначенным для охраны воздушного пространства, территорий и поражения воздушных и наземных целей. <…> Задачей настоящего изобретения является увеличение времени работы системы боевых беспилотных летательных аппаратов за счет использования индукционного (беспроводного - прим. ТАСС) способа передачи электрической энергии", - говорится в реферате к патенту на изобретение.

Из документа следует, что система боевых беспилотников содержит дроны (например, мультикоптеры, квадрокоптеры или конвертопланы), в корпусах которых закреплены соединенные с источниками электропитания двигатели, а на валах этих двигателей расположены воздушные винты. Каждый беспилотный летательный аппарат оснащен малоразмерной оптико-электронной платформой, поисково-прицельной радиолокационной станцией, блоком разведки и навигации, устройством многоканальной линии передачи данных, приемником-передатчиком аппаратуры "свой-чужой". На корпусе также закреплены средства поражения, на лопастях винта - электрические обмотки, связанные с источниками электропитания.

"Боевые БПЛА выполнены с возможностью взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами - заправщиками, в нижней части корпусов которых жестко закреплен источник магнитного поля, в качестве источника магнитного поля использован постоянный магнит или <…> электрическая катушка с обмоткой, соединенной с источником питания", - уточняется в реферате.

После прилета беспилотников в зону боевого дежурства они "зависают" на своих позициях. При "зависании" с помощью оптико-электронной платформы идет круглосуточное слежение за местностью, обнаружение и дальнейшее наблюдение за целями. Приемник-передатчик "свой-чужой" ведет распознавание цели. Если правильный ответный сигнал не был получен, инициируются средства поражения.

Когда источник электропитания разряжается до уровня, не обеспечивающего нормальное функционирование БПЛА, подается сигнал на наземный пункт управления, а в место расположения БПЛА направляется боевой дрон - заправщик. Заправщик подлетает к БПЛА и "зависает" над ним, заряжает источник электропитания беспилотника. Заряд источника питания БПЛА индукционным способом без прерывания его полета позволяет неограниченно увеличить время работы системы боевых беспилотников, говорится в реферате.