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ТАСС

Полковник СБУ заявил, что ВСУ не справляются с российскими планирующими бомбами

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Источник изображения: AP Photo/ LIBKOS, архив

При этом Роман Костенко подчеркнул, что у Украины также достаточно много боеприпасов такого типа

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют средств для противодействия планирующим бомбам, которые использует Россия. Таким мнением поделился секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Эти бомбы, как правило, от 500 [кг] до 3 тонн, которые они могут использовать", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Костенко подчеркнул, что использование планирующих бомб безопасно для российских подразделений, так как ВСУ не могут их достать. Он отметил, что и Россия, и Украина имеют достаточно много боеприпасов такого типа со времен Советского Союза.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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