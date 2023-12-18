Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН

Шойгу: РВСН остаются гарантом нацбезопасности и стратегической стабильности

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения, он отметил, что этот род войск остаётся надежной защитой страны от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности.

День РВСН отмечается в России 17 декабря.

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ученые, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны!... Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отечества!", - говорится в соответствующем приказе министра, опубликованном военным ведомством.

"С момента своего создания РВСН остаются надежной защитой Родины от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности", - добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что сегодня на вооружении РВСН находятся уникальные, не имеющие аналогов стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью и управляемостью.

Министр также отметил отличную профессиональную подготовку, ответственность и дисциплинированность личного состава РВСН, которые позволяют этому роду войск "успешно осваивать современное вооружение, непрерывно нести боевое дежурство, быть в готовности к немедленному выполнению поставленных задач, эффективно действовать в любых условиях обстановки".