Комплекс для полноценности: изменит ли расклад сил появление у США гиперзвуковых ракет

И как это скажется на обороноспособности нашей страны

Пентагон объявил о получении первого подразделения, вооруженного новым комплексом с ракетами «земля – земля» PrSM. Он поставлен в первом варианте для проведения пробной эксплуатации в Вооруженных силах США. «Известия» проанализировали возможности новых ракет, а также выяснили, какие угрозы это событие представляет для обороноспособности нашей страны.

Очевидное и неизвестное

PrSM (Precision Strike Missile) — первая американская гиперзвуковая ракета, созданная для сухопутных войск. Она разработана для войсковых ракетных систем и запускается из модифицированных мобильных пусковых установок систем залпового огня М142 HIMARS и М270А2 MLRS. Сам пуск происходит из контейнеров, которые не требуют какого-либо обслуживания, а установки могут легко и быстро перезаряжаться.

С такими транспортно-пусковыми контейнерами системы залпового огня в зависимости от поставленных задач могут применять боеприпасы разного типа.

Ракета Precision Strike Missile Источник изображения: Фото: U.S. Army

PrSM обладает скоростью полета в 5М (пять скоростей звука) и по этому показателю формально может считаться гиперзвуковой. Ее габариты меньше, чем у самой мощной современной ракеты сухопутных войск США MGM-140 ATACMS, и составляют в длину 4 м с диаметром корпуса всего 430 мм (против 4 м и 610 мм у ATACMS).

Гиперзвуковой боеприпас несет универсальную осколочно-фугасную боевую часть массой 91 кг, которая, вероятно, близка по своей конструкции к тем, что сейчас применяются на обычных ракетах GMLRS.

Она оснащена твердотопливным ракетным двигателем и инерциальной системой управления с блоком спутниковой навигации. Она обеспечивает точность в несколько метров при применении до 499 км. Прирост дальности по сравнению с 300 км у ATACMS заметный, и он достигается за счет использования самого современного высокоэнергетического твердого топлива.

Причем это официально заявленные цифры — в реальности может оказаться так, что дальность будет выше — наблюдатели называют цифры и в 550, и в 700, и даже в 800 км.

Пуск ракеты PrSM Источник изображения: Фото: U.S. Army LRPF

В будущем PrSM получат систему наведения, которая сможет отслеживать движущиеся цели — это будет ракета с комбинированной многоканальной головкой самонаведения Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM), работы по которой ведутся с 2020 года. После ее создания PrSM станет более универсальной и сможет применяться по движущимся наземным и морским целям, например по кораблям, или танкам, или группам техники на марше.

Снижение габаритов по сравнению с ракетами ATACMS позволит в два раза увеличить боекомплект каждой пусковой установки HIMARS и MLRS: первые смогут нести два боеприпаса вместо одного, а вторые — четыре вместо двух.

Это повышает боевую производительность ракетных установок сухопутных войск США в два раза, а с учетом дальности и точности боевые возможности частей вырастают более чем в два раза. Новыми ракетами могут поражаться цели не только в тактической глубине обороны (70–100 км), но и в оперативно-тактической, а также в тылах — на расстояниях в 300–400 км и более от передовой.

При этом надо понимать, что на дальность в 500 км новые боеприпасы будут лететь менее пяти минут и сбить ракету, которая летит и совершает противоракетный маневр на скорости около 5 М, будет достаточно сложно. Хотя наши комплексы ПВО сбивают ракеты ATACMS, а они имеют скорость лишь немного меньше, чем перспективные PrSM.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Источник изображения: iz.ru

Ракетный конкурс

Программа создания ракеты PrSM ведется армией США с 2016 года. Изначально в проекте принимали участие американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon в условиях конкурса между ними. В итоге после серии неудач военно-промышленной компании Raytheon был выбран победитель конкурса — Lockheed Martin. Всего по программе создания ракеты планируется закупка 1100 боеприпасов.

Статья, по которой финансируется закупка, предназначена для восполнения поставок ракет на Украину.

В 2024 году ожидается поставка первых 110 ракет с постепенным наращиванием темпов производства до 400 единиц в год. Безусловно, пока нет речи об их поставках каким-либо иностранным потребителям, но в перспективе, конечно, они будут доступны для американских союзников. Так, например, Австралия стала партнером программы создания этих ракет еще в 2021 году.

Развитие и применение

Испытания ракет PrSM были завершены в ноябре 2023 года. Пуски с установки HIMARS выполнялись на полигоне Уайт-Сэндс. Но надо понимать, что сейчас армии передается фактически первая батарея, а достижение подразделениями с новыми ракетами полной боевой готовности ожидается лишь к 2025-му.

Далее, до 2027 года, планируются поставки второго варианта боеприпаса с системой самонаведения. Потом ожидается создание модификаций с новыми, более мощными боевыми частями и вариантов с повышенной до 1000 км дальностью LRMF (Long Range Maneuverable Fires).

Пуск ракеты ATACMS Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Таким образом к 2030 году PrSm и ее развитые модификации полностью заменят в армии США ракеты ATACMS и возьмут на себя поражение целей на дальности от 80 до 1000 км.

Что касается первых боевых подразделений, которые будут вооружены новой ракетой, то, вероятно, в ближайшие несколько месяцев их начнут использовать для обучения и подготовки персонала, а также для отработки тактики применения новой техники на полигонах в США и за пределами национальной территории.

Можно предположить, что новые ракеты будут опробованы и в Европе, и, вероятно, на Ближнем Востоке. Причем если в Европе применение ракет возможно только на парадах и полигонах, то на Ближнем Востоке вполне реально их использование для решения боевых задач.

Здесь, конечно, американцам надо учитывать, что неразорвавшиеся части и остатки PrSM будут представлять большой интерес для всех ближневосточных ракетчиков — иранских, сирийских и йеменских.

Пуск ракеты PrSM Источник изображения: Фото: U.S. Army

Противодействие же новым американским ракетам будет найдено — с некоторым опережением возможности борьбы с гиперзвуковыми системами были заложены в ЗРК типа С-500 «Прометей». А при условии взаимодействия с ним и в комплексы типа С-400. Безусловно, на финальном рубеже уже есть уникальный зенитный комплекс «Панцирь», и надо понимать, что разработка противовоздушных систем не стоит на месте. Там заряжают в HIMARS новую ракету, а здесь готовят новый «Панцирь» против нее. Так и происходит развитие ракетных систем.

Дмитрий Корнев