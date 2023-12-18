В Киеве не скрывают того, что хотели бы создать аналог российской «линии Суровикина»

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Президент Украины заявил о том, что провёл рекордное по продолжительности заседание Ставки верховного главнокомандования. По словам главы киевского режима, продолжалось оно не менее 3-х часов.

Зеленский заявил, что одним из обсуждавшихся вопросов стало возведение оборонительных линий. В Киеве ранее говорили о том, что они собираются создать линии обороны на севере страны, включая границу с Белоруссией, а также на востоке и на юге. По прикидкам экспертов, если реализовать намеченные планы, то придётся укреплять линии общей протяжённостью почти 3000 км, на что может уйти не менее 5 млрд долларов.

В Киеве не скрывают, что хотели бы повторить «линию Суровикина» - как часто называют те укрепления, которые российская армия создала в Запорожской области, готовясь к многократно анонсированному контрнаступлению ВСУ. Как известно, российскую оборону ВСУ не преодолели, потеряв при этом около 100 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники, включая натовские танки и БМП.

Глава киевского режима также заявил о том, что на заседании Ставки был поднят вопрос о производстве оружия на территории Украины.

По словам Зеленского, в стране необходимо в разы нарастить производство оружия и боеприпасов, в том числе натовских калибров. Тут вполне можно говорить о том, что Зеленский собирается повторить и то, что в плане росте объёмов производства оружия делает Россия. При этом даже не самой Украине не все понимают, как Зеленский собирается наращивать производство, если на территории страны фактически нет того места, куда не могла бы долететь российская ракета.