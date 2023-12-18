BI сообщил, что Россия успешно применяет защитные экраны против ВСУ

Российская армия в несколько раз превосходит украинскую по количеству дронов, к тому же Вооруженные силы (ВС) России успешно используют защитные экраны для укрепления своих позиций. Об этом 16 декабря сообщил журнал Business Insider.

Россия устанавливает защитные экраны в своих окопах, чтобы скрыть передвижение войск, говорится в публикации.

«Они затрудняют нанесение ударов по российским дронам и усложняют обнаружение российских позиций», — рассказал в беседе с изданием полковник ВМС США в отставке, старший советник аналитического Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.

По его словам, Россия разумно адаптировалась «к ситуации, где дроны всех видов являются обычным явлением».

Ранее в этот день газета Bild сообщила, что украинский генштаб решил изменить военную стратегию и на время отказаться от попыток вернуть утраченные территории. Украинские военные перенацелились на нанесение как можно большего урона живой силе РФ. Также приоритетом становится удержание позиций.

В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявлял, что конфликт зашел в тупик и прорыва не будет. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Заявление главнокомандующего вызвало широкий резонанс на Украине и за ее пределами. Так, западная пресса писала, что высказывание Залужного может переубедить республиканцев США в отношении финансовой помощи Киеву.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму давно пора понять абсурдность разговоров о перспективах победы Киева на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.