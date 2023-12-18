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Известия.ru

Два Ту-22МЗ провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтики

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Два бомбардировщика Ту-22МЗ провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-30СМ. Об этом 16 декабря сообщает Минобороны РФ.


В ведомстве уточнили, что речь идет о плановом перелете. На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали иностранные истребители.

В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. При этом все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В этот же день командование военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) России провело летно-тактические учения, в ходе которых семь тяжелых самолетов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно взлетели. При этом испытания проводились в тяжелых погодных условиях.

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Ан-124
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Проекты
Арктика
Военные учения
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