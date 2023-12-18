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Интерфакс-АВН

ВВС США получили новый стратегический самолет радиационного мониторинга WC-135R

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Boeing WC-135 Constant Phoenix
Boeing WC-135 Constant Phoenix.
Источник изображения: US Air Force

Вашингтон. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Авиационный парк ВВС США пополнился новым стратегическим разведывательным самолетом радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix , сообщило издание Air & Space Forces Magazine.

Основной задачей WC-135 является сбор проб воздуха на наличие радиоактивных веществ, отслеживание ядерных испытаний и проверка соблюдения договора о контроле над вооружениями.

Теперь в составе ВВС США насчитывается три таких самолета. Новый WC-135R вошел в состав 55-го специального авиакрыла, которое размещается на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

"Наличие третьего самолета действительно открывает для нас множество возможностей", - сказал командир 55-го авиакрыла полковник Марк Ховард.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
KC-135
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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