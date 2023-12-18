ВВС США получили новый стратегический самолет радиационного мониторинга WC-135R

Вашингтон. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Авиационный парк ВВС США пополнился новым стратегическим разведывательным самолетом радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix , сообщило издание Air & Space Forces Magazine.

Основной задачей WC-135 является сбор проб воздуха на наличие радиоактивных веществ, отслеживание ядерных испытаний и проверка соблюдения договора о контроле над вооружениями.

Теперь в составе ВВС США насчитывается три таких самолета. Новый WC-135R вошел в состав 55-го специального авиакрыла, которое размещается на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

"Наличие третьего самолета действительно открывает для нас множество возможностей", - сказал командир 55-го авиакрыла полковник Марк Ховард.