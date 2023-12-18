Гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2 успешно вывели на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" №2 стартовала с космодрома Байконур в 12:18 мск

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-2.1б", успешно выведен на рабочую орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Вторая "Арктика-М" на орбите!" - говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" №2 стартовала с космодрома Байконур в 12:18 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты.

Гидрометеорологические спутники "Арктика-М" созданы на базе унифицированной платформы "Навигатор" производства НПО им. С. А. Лавочкина. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Кроме того, спутники способны ретранслировать сигнал от радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Первый такой аппарат был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Изначально планировалось, что в состав космической системы войдут два спутника "Арктика-М", но в декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что группировка будет расширена до четырех аппаратов. На предприятии добавили, что это позволит вдвое сократить периодичность съемки. Полностью развернуть группировку "Арктика-М" планируется к 2031 году.