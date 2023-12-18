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Военное обозрение

В армии США стали уделять повышенное внимание преодолению войсками водных преград

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Источник изображения: topwar.ru

Вопрос переправы войск через реки в Вооруженных силах Соединенных Штатов должен решаться на уровне штаба дивизии. А для этого следует менять структуру подчинения инженерных подразделений.

Об этом в интервью американскому журналу Defense News командир 1-й кавалерийской дивизии армии США генерал-майор Кевин Адмирал.

По его словам, изменение структуры управления инженерными подразделениями позволит войскам более эффективно пересекать водоемы в ходе крупномасштабных боевых операций.

Ранее многие американские специалисты в сфере обороны считали возможности армии США по наведению переправ недостаточными. Особенно это касается европейского театра военных действий.

Сооружение мостов и наведение переправ для продвижения войск вперед кажется несложной задачей. Но на самом деле она требует высокой степени координации действий, чтобы гарантировать подавление противника на время, достаточное для переброски тысяч солдат и большого количества техники через водную преграду. Помимо этого, мосты или понтоны должны выдерживать даже самые тяжелые танки и другие боевые машины.

В Соединенных Штатах армейские чиновники и эксперты по обороне заявляют, что особенно сильно войска нуждаются в дополнительных возможностях по обеспечению переправ через водоемы в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ходе учений Remagen Ready, которые проходили в штате Техас, 1-я кавалерийская дивизия организовала двухдневную переправу через водоем примерно 20 тысяч военнослужащих и их бронетехники.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо прочего, для этого был задействован так называемый улучшенный мост-лента (IRB). Он состоит из панелей, загруженных в кузов грузовика, которые можно объединить, чтобы получить плоты большего размера. Семь соединенных вместе таких панелей способны удерживать танк M1 Abrams.

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Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
Военные учения
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