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ТАСС

FT: лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав пакет помощи Украине

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Источник изображения: BELGA via Reuters Connect

Как полагает газета, отсутствие помощи со стороны европейских коллег может заставить Киев начать печатать деньги

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе "промахнулись" мимо цели, не сумев согласовать пакет помощи Украине на €50 млрд. Такое мнение высказал газете Financial Times (FT) неназванный западный дипломат, комментируя итоги встречи на высшем уровне ЕС, которая прошла 14-15 декабря.

"Это был момент для лидеров ЕС выйти на сцену. И они промахнулись", - сказал он.

Как пишет издание, договоренность среди членов Евросоюза не была оформлена в очень чувствительный для Киева момент в конфликте, когда контрнаступление не достигло своих целей, запасы вооружений ВСУ истощены, а Россия усиливает атаки на объекты критической украинской инфраструктуры. Отсутствие помощи со стороны европейских коллег, полагает издание, может заставить Киев начать печатать деньги, что поставит под угрозу экономическую и финансовую стабильность Украины.

"У Украины есть ликвидность на январь, но после этого с ней становится туго. Мы должны двигаться быстрее. Украина оправданно нервничает. Это совершенно некомфортная ситуация", - приводит Financial Times мнение неназванного представителя ЕС.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен поддерживать предоставление финансовой помощи Украине из бюджета Евросоюза. Он подтвердил, что на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал поправку в бюджет сообщества, предусматривающую выделение Украине €50 млрд в течение 2024-2027 годов. 

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