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РИА Новости

Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной возможны лишь на условиях России

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

На прошлой неделе первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.

Сальдо, комментируя такие планы США, заявил, что заранее выставленные условия нельзя называть переговорами. По его словам, такие переговоры "России не нужны".

"Потому что любые переговоры - мы уже их видели. Минские переговоры - сколько лет длились эти все встречи, консультативные там рассказы о том, что мы поможем этот конфликт каким-то образом утихомирить, нападения на Донецкую, Луганскую Республики. Это явно была уловка для того, чтобы затягивать время, при котором страны НАТО вооружали и обучали военных в Киеве и рассказывали о том, что они до такой степени сильны, что они могут одолеть Россию. Невозможно одолеть Россию", - подчеркнул губернатор Херсонской области.

При этом если и возможны переговоры с Киевом, добавил он, то только на условиях Москвы и после "достижения тех целей специальной военной операции, которые определены Верховным главнокомандующим".

"Если и переговоры, то на наших условиях… Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые еще не вернулись. А все остальное определит наше руководство", - заявил он.

Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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