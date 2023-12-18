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ТАСС

Эксперт считает, что Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году

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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины.
Источник изображения: Валентин Огиренко/Reuters

По мнению советника по политическим вопросам ФРГ Нико Ланге, отправной точкой может стать район Херсона

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге не исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят в 2024 году новое контрнаступление.

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", - приводит его слова газета Die Welt. По мнению специалиста, отправной точкой может стать район Херсона.

Издание пишет, что о планах Киева говорит и список вооружений, который власти Украины передали США. В нем перечислены вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

"В общем и целом украинский заказ указывает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано", - считает Ланге. Тогда ВСУ пытались преодолеть российскую линию обороны, применив немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. Однако наступление обернулось катастрофой, напомнила Die Welt.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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