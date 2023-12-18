Bild: генштаб Украины отложил контрнаступление

Он также решил пересмотреть военную стратегию, сообщила газета

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Украинский генеральный штаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории. Об этом сообщила германская газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, новая основная цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в том, чтобы нанести как можно больший урон живой силе противника. Как утверждает Bild, наивысшим приоритетом для ВСУ "является даже не оборона нынешней линии фронта, но ликвидация по возможности большего числа российских солдат с минимальными потерями для собственных сил".

"Наша цель - достижение наиболее положительного соотношения потерь", - сообщил изданию один из украинских офицеров. "При соотношении 10 к 1 в нашу пользу мы продолжим [обороняться], при отношении один к одному мы отступаем", - добавил он. Еще один источник газеты в ВСУ подтвердил, что "сейчас больше нет давления и необходимости форсировать, целью является просто нанесение максимальных потерь врагу". "Удержание позиций не имеет значения, главное, чтобы больше украинцев осталось в живых", - заявил источник.

"То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", - приводит Bild слова бывшего военного советника одной из западных стран, который консультировал ВСУ. По его словам, украинцы при отступлении создают минные поля. За такой стратегией кроется "надежда, что будет достигнута кульминационная точка, когда российское наступление захлебнется". После этого якобы ВСУ могут попытаться снова перехватить инициативу, получив от Запада оружие, которое бы позволило кардинально изменить ситуацию на поле боя, например крылатые ракеты ATACMS или Taurus, самолеты F-16 или JAS 39.

Как пишет Bild, среди солдат ВСУ изменение генштабом стратегии якобы уже вызвало облегчение.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.