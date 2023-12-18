Стратегическая мощь России

Генерал-полковник Сергей Каракаев. Источник: redstar.ru

Вся история создания, становления и развития Ракетных войск стратегического назначения была подчинена высшей цели – сохранению мира. Эта цель была достигнута огромным трудом сотен тысяч конструкторов ракетно-космической техники, инженеров, работников оборонных отраслей промышленности, воинов-ракетчиков. Благодаря им современные Ракетные войска стратегического назначения по-прежнему вносят достойный и значимый вклад в дело гарантированного обеспечения безопасности нашего государства.

Что в наши дни представляют собой Ракетные войска стратегического назначения? Каковы перспективы их развития? На эти и другие вопросы «Красной звезды» отвечает командующий РВСН генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ:

– Сергей Викторович, каково нынешнее состояние РВСН? Насколько их возможности позволяют наземной группировке Стратегических ядерных сил России решать задачи ядерного сдерживания?

– Современное состояние Ракетных войск стратегического назначения характеризуется высокой готовностью к выполнению задач. Повышаются возможности вооружения, военной и специальной техники. Система управления войсками и оружием неизменно демонстрирует свою надёжность. Организовано непрерывное несение боевого дежурства в особом режиме.

Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

Сегодня Ракетные войска стратегического назначения, обладая самым большим количественным составом ракетных носителей в стратегической триаде России, числом, мощностью и возможностями боевых зарядов и комплексов преодоления противоракетной обороны, обеспечивают гарантированную безопасность России.

– Сохранят ли РВСН ключевую роль в обеспечении безопасности страны на ближайшие годы и в отдалённом будущем?

– Ракетные войска стратегического назначения сегодня – основной компонент стратегических Ядерных сил России. В их боевом составе самые мощные стратегические ракетные комплексы с уникальными боевыми характеристиками.

Представляется, что значение РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли.

– Весной этого года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посещал Козельское ракетное соединение. На что обратил внимание глава военного ведомства?

– Во время апрельской работы в Козельской ракетной дивизии министр обороны Российской Федерации посетил один из ракетных полков, вооружённых ракетным комплексом «Ярс». В ходе работы генерал армии Сергей Шойгу осмотрел шахтную пусковую установку повышенной защищённости, посетил новый заглублённый унифицированный командный пункт ракетного полка, где ему были доложены их основные характеристики и боевые возможности. Кроме того, были продемонстрированы средства активной защиты пусковой установки от нападения воздушного противника и возможности новейшей автоматизированной системы охраны и обороны позиционного района ракетного полка. В завершение работы министр обороны проверил созданные условия для несения боевого дежурства и отдыха личного состава дежурных смен.

– Сколько сегодня в РВСН межконтинентальных баллистических ракет и боевых блоков?

– Что касается количества МБР и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определённом для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года.

Для СЯС России это 700 носителей и 1550 боевых блоков. Учитывая, что РВСН в своём составе имеют 60 процентов носителей и боевых зарядов СЯС, несложно посчитать их количество.

– Как известно, в соответствии с договором ДРСМД, подписанным в 1987 году ракеты средней и меньшей дальности были ликвидированы. Возможно ли сейчас возобновить их производство? Смогут ли предприятия промышленности, если потребуется, обеспечить РВСН необходимым вооружением?

– Отечественные предприятия разработчиков и изготовителей ракетной техники имеют необходимый научно-технический задел и производственную базу, что позволит при необходимости в кратчайшие сроки начать производство и обеспечить поставку в войска серийных образцов ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности.

– Информируем ли мы США о предстоящих пусках? А они нас?

– Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ. Соединённые Штаты Америки также представляют аналогичные сведения.

За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет

Источник изображения: redstar.ru

– Сколько пусков МБР проведено за последние пять лет? Что они собой представляют? Проводились ли пуски межконтинентальных баллистических ракет, в том числе гиперзвуковых, из позиционных районов ракетных соединений? Сколько пусков ракет запланировано провести в 2024 году?

– Всего за последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Что касается пусков из позиционных районов ракетных соединений, то перед постановкой на боевое дежурство комплекса «Аванград» с гиперзвуковым боевым оснащением его экспериментальная отработка проводилась из Ясненского соединения в Оренбургской области с частичным задействованием существующей инфраструктуры позиционного района.

В 2024 году планируется провести семь пусков.

– Какие планы будут реализованы в строительстве РВСН в ближайшее десятилетие?

– Направления перспективного развития РВСН чётко определены Указами Президента Российской Федерации, рядом документов федерального уровня, последовательная реализация которых позволит значительно нарастить боевые возможности войск для адекватного ответа на прогнозируемые угрозы нашей стране.

Если говорить о планах, то прежде всего они предусматривают создание и ввод в боевой состав современных ракетных комплексов стратегического назначения нового поколения с улучшенными характеристиками ракет и боевого оснащения; совершенствование системы пунктов управления, систем боевого управления и связи всех рангов с внедрением современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Будут продолжены работы по совершенствованию манёвренных возможностей и скрытности группировки подвижных ракетных комплексов.

– Какие дальнейшие шаги в обозримом будущем могут предпринять РВСН, чтобы противостоять вызовам и угрозам, связанным с наращиванием противоракетной обороны США? Какие ответные меры предусматриваются в условиях размещения инфраструктуры ПРО в непосредственной близости к границам России?

– Сегодня можно уверенно утверждать, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности Стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых дополнительных путей решения данной задачи.

Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач.

Данные меры связаны прежде всего с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учётом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО.

Кроме того, предполагается продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны.

– Сохранят ли РВСН двухкомпонентную структуру? Каким в дальнейшем будет соотношение между стационарной и мобильной группировками? Изменится ли оно в ближайшие пять-десять лет?

– Двухкомпонентная структура РВСН за годы не претерпела существенных изменений. Соотношение развёрнутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН сохранилось примерно равным. В то же время ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной. Это объясняется наличием в стационарной группировке ракетного комплекса тяжёлого класса с разделяющейся головной частью, несущей большее количество боевых блоков индивидуального наведения.

Данное соотношение планируется в перспективе коренным образом не менять и сохранить структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью, а также подвижные грунтовые ракетные комплексы, имеющие высокую живучесть. Такой подход позволит с минимальными затратами и рисками по реализуемости обеспечить адекватную реакцию на прогнозируемые угрозы.

В ближайших планах – постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом «Сармат». В более отдалённой перспективе – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс «Ярс» и перспективные комплексы, разработка которых ведётся сейчас в рамках государственной программы вооружения

– Разрабатываются ли новые ракетные комплексы? Проводятся ли научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках текущей госпрограммы вооружений?

– Да, разрабатываются. Исследования по обоснованию путей совершенствования ракетного вооружения проводятся непрерывно, что позволяет своевременно принимать решения о начале работ по созданию новых и модернизации существующих ракетных комплексов. На основе проводимых исследований в государственную программу вооружения и другие федеральные программы включаются работы по созданию научно-технического и технологического заделов в обеспечение создания и модернизации ракетных комплексов стратегического назначения.

В настоящее время практически завершены работы по созданию нового ракетного комплекса стационарного шахтного базирования «Сармат», имеющего уникальные тактико-технические характеристики и воплотившего передовые достижения отечественной ракетно-космической отрасли.

Кроме того, проводятся НИОКР по обоснованию технического облика и путей создания ракетного комплекса мобильного базирования, который в перспективе сможет заменить ракетный комплекс «Ярс».

– Когда стратегические ракетчики завершат переоснащение мобильной группировки с «Тополей» на «Ярсы»? Будут ли в ближайшие годы перевооружаться соединения, на вооружении которых находятся ПГРК «Тополь-М»?

– Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки РВСН.

Вместе с тем в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом. В наших планах начать перевооружение этих полков после 2025 года.

– Разрабатываются ли в России новые ракетные комплексы, в том числе мобильного базирования, с прорывными возможностями по преодолению ПРО?

– Все отечественные ракетные комплексы создаются с учётом необходимости преодоления противоракетной обороны. С этой целью ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПРО. Однако поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства.

Один из таких образцов создан и принят на вооружение в Ясненском ракетном соединении. В настоящее время продолжаются работы по его совершенствованию, что в перспективе позволит использовать указанные ударные средства, в том числе и в комплексах мобильного базирования.

– Как проходит перевооружение соединений, оснащённых ракетными комплексами шахтного базирования?

– Намеченные нами планы перевооружения стационарной группировки выполняются. Завершено переоснащение очередного полка Ясненского соединения на ракетный комплекс «Авангард».

Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс «Ярс» будет завершено в 2025 году. В ближайших планах – постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом «Сармат». В более отдалённой перспективе – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс «Ярс» и перспективные комплексы, разработка которых ведётся сейчас в рамках государственной программы вооружения.

– По какой причине для перевооружения на ракетный комплекс «Авангард» было выбрано Ясненское ракетное соединение?

– Данный выбор обусловлен многими причинами. Во-первых, Восточное Оренбуржье надёжно укрыто в самой глубине России от средств воздушного нападения. Во-вторых, для развёртывания комплекса «Авангард» использовалась инфраструктура ракетных полков, ранее оснащённых комплексом, поэтапно выводимым из эксплуатации. Это существенно снижало время и затраты.

Экспериментальная отработка ракетного комплекса «Аванград» проводилась здесь же, в Восточном Оренбуржье. При этом частично задействовалась существующая инфраструктура позиционного района Ясненского соединения, в том числе шахтные пусковые установки, оборудование технической позиции. Таким образом, после завершения государственных испытаний отработанные опытные образцы были введены в эксплуатацию и на их основе было продолжено развёртывание ракетного комплекса в целом.

Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки РВСН

– Какие ракетные полки в преддверии Дня РВСН заступили на боевое дежурство?

– На боевое дежурство заступил ракетный полк в Бологовском ракетном соединении с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».

Кроме того, повышены боевые возможности в Козельском и Ясненском ракетных соединениях вводом в эксплуатацию пусковых установок с ракетными комплексами «Ярс» и «Авангард».

– Какова доля современных комплексов в общем боевом составе РВСН?

– В 2023 году в рамках государственного оборонного заказа поставлено около 80 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы «Ярс» и «Авангард» трёх ракетных полков. За счёт этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88 процентов.

– Планируется ли формирование новых ракетных соединений и воинских частей РВСН?

– Сегодняшний боевой состав РВСН достаточно сбалансирован, способен решить все поставленные перед ним задачи и, соответственно, не требует каких-либо изменений. В ближнесрочной перспективе масштабных структурных преобразований РВСН, требующих увеличения количественного состава ракетных дивизий и воинских частей РВСН, проводиться не будет.

– В последнее время стремительно увеличивается область применения беспилотных летательных аппаратов. Как вы оцениваете перспективы развития БпЛА в РВСН? Насколько стратегические ракетчики заинтересованы в беспилотниках?

– Опыт специальной военной операции указал на существенный прирост возможностей войск при наличии беспилотной авиации. В РВСН эти комплексы также активно используются уже десятилетие, в основном для решения разноплановых задач охраны и обороны позиционных районов ракетных дивизий и полков.

В прошедшем году нами проведена большая работа по модернизации парка поставляемых беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, наращиванию группировки беспилотников коптерного типа, формированию штатных подразделений беспилотной авиации, совершенствованию системы обучения личного состава по вопросам применения БпЛА и организации противодействия БпЛа противника.

С учётом опыта специальной военной операции планируем в перспективе дальнейшее оснащение ракетных полков и воинских частей РВСН современными беспилотными летательными аппаратами тактического назначения различных типов, в том числе для решения задач в разведывательно-ударном варианте.

– Насколько интенсивно проводились мероприятия боевой подготовки? Какие самые масштабные учения были в этом году? Сколько всего учений было проведено в 2023 году в РВСН?

– С вводом в группировку новых ракетных комплексов мобильного базирования, имеющих расширенные тактические возможности, значительным образом изменились подходы к проведению учений с полками и дивизиями, имеющими их на вооружении.

Уже сейчас в ходе манёвренных действий ракетных полков на маршрутах боевого патрулирования отрабатываются совместные задачи с воинскими частями и соединениями военных округов, спектр задач на учениях значительным образом расширяется и в большей степени затрагивает вопросы разведки, маскировки, прикрытия позиционных районов, радиационной, химической и биологической защиты, инженерного материально-технического и медицинского обеспечения.

В 2023 учебном году проведено около 100 мероприятий различного уровня. Из них, пожалуй, наиболее масштабными были командно-штабные тренировки по управлению РВСН и командно-штабные учения с Омским объединением, Новосибирским и Тагильским соединениями.

Замысел проводимых учений в 2023 году мы постарались максимально наполнить отработкой новых действий войск, направленных на сокращение сроков вывода ракетных полков с мобильными ракетными комплексами на маршруты боевого патрулирования, проработкой нового порядка рассредоточения воинских частей и подразделений обеспечения при угрозе воздействия по позиционным районам ракетных дивизий средств воздушного нападения противника.

С учётом специальной военной операции более глубоко были отработаны вопросы ведения противодиверсионной борьбы и осуществления охраны важных объектов с применением беспилотной авиации, комплексного противодействия высокоточному оружию противника с использованием средств маскировки и имитации.

Проведённые мероприятия боевой и оперативной подготовки способствовали повышению уровня обученности личного состава, слаживанию органов управления, поддержанию готовности соединений, воинских частей и подразделений (формирований) к выполнению задач по предназначению.

– Проводились ли в современной России такие учения, чтобы все пусковые установки одновременно находились на маршрутах боевого патрулирования?

– Безусловно, в современной России столь масштабные учения проводились, и в них было задействовано более 200 пусковых установок мобильной группировки РВСН.

В то же время мы нарабатываем оптимальные варианты выхода ракетных полков в позиционные районы. Теперь в течение всего года в районах боевого патрулирования на постоянной основе будет находиться установленное количество ракетных полков, имеющих на вооружении подвижные грунтовые ракетные комплексы. Это наряду с другими мерами позволит сокращать сроки вывода всей группировки на маршруты боевого патрулирования, повышать её живучесть и боевую устойчивость.

Такая работа уже даёт свои результаты: за счёт увеличения интенсивности отработки задач вывода полков ПГРК на маршруты боевого патрулирования и несения боевого дежурства на полевых позициях значительным образом повышена полевая выучка личного состава и гарантирована готовность ракетных полков ПГРК к маневренным действиям и выполнению задач РВСН в ответных действиях СЯС.

Источник изображения: redstar.ru

– Какие новшества в РВСН произошли в сфере военного образования? Каковы особенности подготовки офицерских кадров?

– Вузы РВСН консервативны в своей деятельности, при этом содержание подготовки офицеров в них ежегодно корректируется с учётом требований войск, перевооружения РВСН на новые ракетные комплексы стратегического назначения, а также опыта, полученного Вооружёнными Силами при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Мы считаем, что, внедряя новое, главное – не навредить. Необходимо сохранять то лучшее, что наработала годами классическая высшая школа. Как результат такого подхода – вузы РВСН решают поставленные перед ними задачи. В прошедшем учебном году войска пополнили порядка 900 высокоподготовленных офицеров-ракетчиков. Результаты ввода в строй выпускников показали повышение среднего балла подготовки по основным предметам, характеризующим их как офицеров-ракетчиков. Большинство лейтенантов показали уверенные навыки работы на аппаратуре, желают продолжить свой карьерный рост. Это свидетельствует о том, что академия и её филиал учитывают требования войск.

Вузы РВСН ориентированы на достижение главной цели по подготовке высокопрофессиональных специалистов. До 95 процентов первичных офицерских должностей в РВСН являются инженерными, требующими наличия серьезных прикладных технических знаний. Поэтому в вузах РВСН продолжают повышать практическую направленность в подготовке офицеров, максимально приближая обучение слушателей и курсантов к войсковым требованиям.

– Какие современные тренажёрные системы поступают в РВСН?

– За последние пять лет в РВСН поступило более 300 современных учебно-тренировочных средств, все они по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделения. Новейшие тренажёрные системы обеспечивают подготовку не только дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач. Программное обеспечение и состав информации новейших тренажёров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины.

Тренажёры позволяют моделировать в виртуальном пространстве любую обстановку, динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причём для каждого образца вооружения, поступающего в PBCH, создаются свои тренажёры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть и обеспечивают проведение занятий по единому замыслу.

– С какими результатами встречают 64-ю годовщину РВСН? Каковы итоги боевой подготовки и деятельности РВСН в 2023 году?

– 2023 год был насыщен мероприятиями боевой подготовки различного уровня и направленности, очередную годовщину ракетчики встречают, выполнив все поставленные задачи.

Наращиваются возможности ракетной группировки за счёт перевооружения ракетных полков на современные ракетные комплексы, совершенствуется система управления и связи. С вводом в состав группировки новых ракетных комплексов, имеющих улучшенные тактико-технические характеристики, мы изменяем подходы к проведению учений. За счёт повышения эффективности проведения ключевых мероприятий подготовки войск удалось добиться существенного прироста маршевой выучки ракетных полков ПГРК, а также совершенствования профессиональных навыков личного состава ракетных полков ОС. По итогам года улучшили результаты 11 воинских частей и 16 подразделений обеспечения.

На протяжении нескольких лет лидирующие позиции в РВСН занимают два соединения: в подвижной группировке – Йошкар-Олинское ракетное соединение, в группировке шахтного базирования – Ужурская ракетная дивизия

– Ежегодно в Вооружённых Силах РФ лучшим формированиям присваиваются почётные наименования ударных. Сколько таких подразделений в РВСН? Какие соединения РВСН можете выделить в лучшую сторону по итогам уходящего года?

– Работа по подготовке ударных воинских частей и подразделений в РВСН выведена в отдельное направление. Каждый командир стремится добиться этого высокого звания. В этом году в Перечень ударных соединений, воинских частей и подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации включены 8 воинских частей и 18 подразделений РВСН.

На протяжении нескольких лет лидирующие позиции у нас занимают два соединения: в подвижной группировке – Йошкар-Олинское ракетное соединение, в группировке шахтного базирования – Ужурская ракетная дивизия.

– Сергей Викторович, что вы хотите пожелать ракетчикам, ветеранам РВСН?

– От имени военного совета РВСН и себя лично горячо и сердечно поздравляю личный состав, ветеранов, учёных, конструкторов, рабочих и служащих с праздником – 64-й годовщиной со дня образования Ракетных войск стратегического назначения!

Ракетные войска стратегического назначения являются надёжным гарантом безопасности и суверенитета России, обеспечивают сохранение мира и безопасности нашей страны и её союзников.

Желаю всем стратегическим ракетчикам, ветеранам, создателям и испытателям ракетной техники, вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, высоких достижений в службе и труде на благо нашей великой России.

Дмитрий АНДРЕЕВ

Роман БИРЮЛИН, "Красная звезда"

Александр РЕЗНИК