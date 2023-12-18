Российский сапер сравнил действия инженерных подразделений России и Украины в зоне проведения специальной военной операции

В зоне проведения специальной военной операции особая роль принадлежит инженерно-саперным подразделениям. Министерство обороны Российской Федерации рассказало о действиях российских инженерных войск на линии боевого соприкосновения и в непосредственной близости от нее.

Как рассказал сапер ВС РФ по имени Александр, который участвует в спецоперации с самого начала боевых действий, главная задача российских инженерно-саперных подразделений – помогать штурмовым отрядам в зачистке опорных пунктов ВСУ, снимать заграждения, разминировать территорию. Российский сапер сравнил действия инженерных подразделений России и Украины, и вывод – не в пользу ВСУ.

Подготовка у нас лучше... В основном противник выставляет противотанковое заграждение, колючую проволоку, противопехотные мины, но в достаточно большом количестве

- подчеркнул российский военнослужащий.

Как рассказывает сапер, украинские формирования преимущественно используют мины и боеприпасы иностранного производства. Так, при разминировании территории чаще всего встречаются противопехотные кассетные боеприпасы M18 Claymore, 60-миллиметровые минометные мины производства Польши, противотанковые мины, которые установлены на неснимаемость.

Но, отмечает военнослужащий, противник не может показать российской армии то, с чем бы наши военнослужащие не могли бы разобраться, что они не могли бы обезвредить. Поэтому можно сделать вывод, что качество работы инженерно-саперных подразделений ВС РФ значительно превосходит аналогичные показатели у противника, несмотря на помощь последнему всей коалиции Североатлантического альянса.