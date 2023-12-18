Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют

"Росэлектроника" обновит комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, работы по модернизации уже ведутся, заявили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, сообщил, что эти системы ставятся сегодня практически на всю российскую бронетехнику. Он добавил, что их число будет наращиваться.

"В настоящее время специалисты входящего в "Росэлектронику" концерна "Созвездие" ведут работы по модернизации комплексов "Лесочек", они станут еще мощнее и мобильнее", — рассказали в холдинге.

"Лесочек" предназначен для защиты автомобильной и бронетанковой техники, а также личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на маршах и в местах стоянки. Комплекс может размещаться на технике или переноситься солдатами в рюкзаке.