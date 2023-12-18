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РИА Новости

Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют

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Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Росэлектроника" обновит комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, работы по модернизации уже ведутся, заявили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, сообщил, что эти системы ставятся сегодня практически на всю российскую бронетехнику. Он добавил, что их число будет наращиваться.

"В настоящее время специалисты входящего в "Росэлектронику" концерна "Созвездие" ведут работы по модернизации комплексов "Лесочек", они станут еще мощнее и мобильнее", — рассказали в холдинге.

"Лесочек" предназначен для защиты автомобильной и бронетанковой техники, а также личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на маршах и в местах стоянки. Комплекс может размещаться на технике или переноситься солдатами в рюкзаке.

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Персоны
Путин Владимир
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