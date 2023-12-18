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ТАСС

МО: расчет комплекса РЭБ "Москва-1" вычислил украинский Су-27 на купянском направлении

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Комплекс РЭБ "Москва-1"
Комплекс РЭБ "Москва-1".
Источник изображения: НПО "Квант"

В ведомстве рассказали, что комплекс предназначен для ведения радиотехнической разведки, управления средствами радиопомех, а также радиоэлектронного подавления систем противника

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Расчет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Москва-1" помог обнаружить и своевременно уничтожить украинский истребитель Су-27 на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство поделилось видеокадрами работы подразделений радиоэлектронной борьбы группировки войск "Запад". "В назначенном секторе засекли Су-27. Мы знали, что в этом секторе наши войска не должны были работать. Мы сразу же сработали, доложили на командный пункт, и наши ребята сбили этот самолет. И тем самым уберегли не только жизни наших ребят, но и, возможно, мирных граждан", - сказал оператор станции с позывным Стрела.

В Минобороны РФ отметили, что комплекс "Москва-1" предназначен для ведения радиотехнической разведки, управления средствами радиопомех и радиоэлектронного подавления систем противника. "Зоркие локаторы "Москвы-1" на купянском направлении видят, что пролетает даже над территорией Европы. Комплекс высокоинтеллектуальный: пеленгует самолеты, вертолеты и крылатые ракеты противника, при этом сразу же определяет - какая модель и ранжирует цели по важности и опасности - при массированной атаке укажет, что сбирать первым", - рассказали в оборонном ведомстве.

"Москва-1" имеет радиус действия до 500 тыс. кв. км. "При этом система может одновременно ставить задачи для девяти управляемых комплексов РЭБ и систем ПВО. Комплекс не имеет аналогов за рубежом", - заявили в Минобороны России. 

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Страны
Россия
Продукция
Москва-1
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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