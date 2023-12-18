Минобороны опубликовало видео взлета семи "Русланов" на учениях

МО: впервые семь "Русланов" одновременно взлетели в воздух на учениях

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Командование Военно-транспортной авиации ВКС России провело летно-тактическое учение с экипажами самолётов Ан-124-100 "Руслан", впервые одновременно в воздух поднялись семь судов, видео предоставило Минобороны РФ.

"Командованием Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации проведено летно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 "Руслан", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в воздух одновременно поднялись семь воздушных судов. В Минобороны отметили, что такое количество Ан-124-100 "Руслан" одновременно в воздухе было впервые.

Отмечается, что целью учения являлась проверка подготовки молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

В ходе полетов экипажи самолетов отрабатывали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах. Полеты проводились на высоте свыше 4 тысяч метров, общая протяженность маршрута составила более 1000 километров, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.