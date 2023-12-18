В Ливане предупредили, чем обернется американо-израильский сговор в Газе (Ad-Diyar, Ливан)

США продолжают усугублять кризисы на Украине и в Газе, пишет Ad-Diyar. Их действия не приносят ожидаемых результатов, вызывая хаос. Администрация Байдена становится "хромой уткой", не способной выполнить обещания и начать создание Палестинского государства, отмечает автор.

Набих аль-Бурджи

Соединенные Штаты оказались перед выбором: христианская Украина или еврейский Израиль?

Эдвард Саид отметил, что еврейское лобби на протяжении десятилетий, а, возможно, и столетий, запускало свои щупальца в американское подсознание.

Что является более захватывающим, чем хаос, вызванный американцами? Он находит отражение во всех международных отношениях и уравнениях, особенно на Ближнем Востоке, который Лео Штраус грубо называет "кладовой дьявола", где хранятся нефтяные богатства, так необходимые Вашингтону для управления миром...

Что ясно из дискуссий, происходящих сейчас на Капитолийском холме или в органах исполнительной власти, помимо СМИ и телевидения, так это то, что американская империя сталкивается одновременно с двумя кризисами – украинским и израильским.

Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике, заявил, что войны в Ираке и Афганистане стоили американской экономике три триллиона долларов и не принесли никаких стратегических результатов. Украина – это очередное "блуждание в потёмках", как бывший министр обороны Франции Жан-Пьер Шовенман охарактеризовал "позорные провалы Америки".

"Куда мы движемся?" – задаются вопросом в Конгрессе. Украина превратилась в "бездонную яму", куда с концами проваливаются деньги и человеческие ресурсы. Она не станет членом НАТО, а на её территории не развернут ПВО в рамках плана по введению евразийской блокады России. Владимир Зеленский устраивает истерики. Как заявила Fox News, он орет так, как будто находится под завалами, хотя это вовсе не так.

Ставка Джо Байдена на "свержение" Владимира Путина полностью провалилась. Перспектива распада Соединенных Штатов сегодня уже не кажется фантастикой. Военная помощь, которая привела к опустошению арсеналов и ухудшению европейских экономик, не принесла никаких значительных результатов.

То, что происходит на дипломатическом уровне, доказывает, что Соединенные Штаты оказались в порочном круге. Путин встречался с Ибрагимом Раиси, чтобы прощупать почву на Ближнем Востоке. Российский лидер был и в Персидском заливе, где, согласно надежным источникам, провел переговоры о региональных кризисах.

Путин считает, что Соединенные Штаты продолжают усугублять эти кризисы, в том числе палестино-израильский конфликт, что, как показывает практика, не приносит ожидаемых результатов. Президент России заявил, что администрация Джо Байдена рискует стать "хромой уткой", неспособной выполнить свои обещания и запустить процесс создания Палестинского государства...

Российский философ Александр Дугин писал, что американцы "убивают время" в регионе, где, согласно священным писаниям, это самое время и зародилось, поэтому они рискуют остаться заложниками "мертвых трещин в истории"!

Американцы почти закончили с Восточной Европой, чтобы сдерживать "дракона" на азиатском Востоке. Тоже самое касается и Ближнего Востока, где Биньямин Нетаньяху решил "подергать императора за уши". Политика Байдена сродни хождению по горящим углям, считает Джордж Болтон (вероятно, имеется в виду бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. – Прим. ИноСМИ).

Полный отказ коалиции от решения о двух государствах, какой бы ни была форма Палестинского государства, – это апогей безумия. Историки теперь говорят не "после Хиросимы", а "после Газы", которую используют как полигон для испытания смертоносного американского оружия. Израильтяне уверены, что нормализация в обозримом будущем неизбежна. Путин предупреждал о том, к чему может привести американо-израильский сговор. Кровавые врата в Газе – это врата в иной Ближний Восток.

В арабском мире ситуация требует не только исключительных решений, но и исключительных лидеров. Начнем поиск в сказках... Шахерезады!!