Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском

Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ на Купянском направлении

ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно подавляют средства связи ВСУ и БПЛА украинских войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что расчеты комплексов "Борисоглебск-2" проводят радиоразведку и радиоподавление линий наземной и авиационной радиосвязи и сотовой связи, каналов управления беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых фугасов противника. Комплекс "Леер-3" позволяет подавлять GSM-связь при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом. Благодаря комплексу "Леер-3" можно отслеживать одновременно до нескольких тысяч абонентов сотовой связи, вычислять точное местоположение позиций противника.

Все сведения об абонентах передаются дальше для уничтожения, добавили в Минобороны.

"Запускаем БЛА "Орлан-10" с нагрузкой "Леер-3" для подавления связи GSM, плюс обнаружение их (сил противника - ред.) в определенных местах. В основном работаем по лесам, полям, чтобы найти скопление абонентских терминалов сотовой связи противника. Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение этих целей", - сказал оператор БПЛА, слова которого приводят в Минобороны.