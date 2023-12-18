РВСН разработали меры для снижения эффективности перспективной системы ПРО США

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев отметил, что предполагается продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности боевых блоков

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) предложили ряд военно-технических мер, позволяющих снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны (ПРО) США. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач", - сказал он в интервью "Красной Звезде" в канун отмечаемого 17 декабря Дня РВСН.

Он пояснил, что эти меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО.

Кроме того, добавил командующий РВСН, предполагается продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР (Межконтинентальная баллистическая ракета) и их боевого оснащения. Будут также продолжены работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны.