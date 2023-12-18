Войти
ТАСС

РВСН разработали меры для снижения эффективности перспективной системы ПРО США

337
0
0
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев отметил, что предполагается продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности боевых блоков

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) предложили ряд военно-технических мер, позволяющих снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны (ПРО) США. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач", - сказал он в интервью "Красной Звезде" в канун отмечаемого 17 декабря Дня РВСН.

Он пояснил, что эти меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО.

Кроме того, добавил командующий РВСН, предполагается продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР (Межконтинентальная баллистическая ракета) и их боевого оснащения. Будут также продолжены работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
01.03.2013
Чак Хейгел выиграл битву за Пентагон
25.06.2012
Украина-Россия: перерастание сырной войны в ракетно-космическую
06.10.2011
Бразилия вооружается против Запада
18.11.2010
В Ирак завершена доставка многоцелевых вертолетов российского производства
29.10.2009
Эквадор закупит у России два военно-транспортных вертолета Ми-17
04.08.2008
Подводный соперник
04.04.2007
Луноход: сделано в Китае
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 16:29
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру
  • 18.12 16:18
  • 173
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 18.12 15:53
  • 57529
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.12 11:52
  • 0
НАТО намерено в след за Балтийским сковать и Северный флот
  • 18.12 09:53
  • 0
Венский документ: европейская безопасность в прошлом?
  • 18.12 08:40
  • 1
Президент Франции заявил о готовности к возобновлению диалога с российским лидером
  • 18.12 08:34
  • 27
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 18.12 06:11
  • 326
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 04:52
  • 43
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 17.12 10:44
  • 3
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 16.12 23:40
  • 2
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 16.12 23:40
  • 4
Появились кадры обустройства линий обороны ВСУ в Черниговской области
  • 16.12 23:39
  • 1
Путин рассказал о шагах России вперед
  • 16.12 21:47
  • 4
"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)
  • 16.12 19:04
  • 1
«Адмирал Григорович» вернулся в Алжир