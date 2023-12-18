Командующий РВСН рассказал о двухкомпонентной структуре войск

Каракаев: в составе РВСН будут и мобильные комплексы, и шахтные

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Двухкомпонентная структура РВСН, то есть мобильные комплексы и ракеты шахтного базирования, останется и в будущем, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

"Двухкомпонентная структура РВСН за годы не претерпела существенных изменений. Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН сохранилось примерно равным", - сказал Каракаев.

В то же время ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной. Это объясняется наличием в стационарной группировке ракетного комплекса тяжелого класса с разделяющейся головной частью, несущей большее количество боевых блоков индивидуального наведения.

"Данное соотношение планируется в перспективе коренным образом не менять и сохранить структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью, а также подвижные грунтовые ракетные комплексы, имеющие высокую живучесть. Такой подход позволит с минимальными затратами и рисками по реализуемости обеспечить адекватную реакцию на прогнозируемые угрозы", - сказал командующий.