Мнение из Франции: наше оружие, идущее в Армению, еще выстрелит в Россию (AgoraVox, Франция)

Agoravox: Франция вооружает Армению. Беспокоится Баку, хотя надо бы России

В Армению устремился поток французского оружия — от бронемашин до гаубиц Caesar. Зачем накачивать смертью еще одну экс-республику СССР, спрашивает автор Agoravox. Он напоминает, что именно смерть принесли на Украину "подаренные" ей колесные танки из Франции. Но кому-то в Париже неймется навредить России.

Франция представила специальную программу, направленную на оснащение оружием ряда государств бывшего СССР, в первую очередь Армении, с целью защитить ее от возможного нападения со стороны Азербайджана. Однако наблюдатели отмечают гораздо более важную причину этого процесса, уже обеспокоившего Баку. Эта причина касается непосредственно Франции. Она готовит "ускоренный переход к военной экономике" в условиях противостояния с Россией.

Напряженность в отношениях с Россией

Поставив Украине самое разнообразное вооружение — от устаревшей колесной бронетехники до современных самоходно-артиллерийских установок CAESAR — французские власти вошли во вкус и начали обеспечивать оружием Армению. Более того, они не скрывают, что в их дальнейшие планы входят поставки оружия в другие бывшие республики СССР. При этом не обращается внимание на то, какие трения все это может создать с Россией.

Своей политикой Франция преследует одновременно несколько целей. Во-первых, это возможность освободить склады устаревшего оружия, да еще и кое-что заработать на этом (не только деньги, но и политическое влияние). Во-вторых, производство новых вооружений означает развитие военно-промышленного комплекса и рост этой отрасли экономики. В-третьих, возникают чисто геополитические проблемы. Но создается такое впечатление, что Франция поставила перед собой задачу идти напрямую на конфронтацию с Россией. Не делается и особенного секрета из того, что Франция хочет ослабить Россию.

"Поставлять французское оружие в бывшие советские республики"

Цитируем документ французского Сената:

"Власти Франции инициировали поставку оборонительного вооружения в Армению. На самом деле между оборонительными и наступательными вооружениями нет большой разницы, как показали события на Украине. Давайте не будем повторять те же ошибки и задерживать поставку военной техники, необходимой с самого начала. Именно поэтому мы должны оперативно реагировать на все запросы властей Армении. В частности, на запросы, касающиеся артиллерии. Докладчики рекомендуют в этой связи как можно скорее изучить возможность поставки артиллерийских систем CAESAR (произносится „Сезар“ с ударением на последний слог — прим. ИноСМИ) с учетом эффективности этой техники и новых производственных мощностей Nexter в 2024 году (производство увеличено с 2 до 6 единиц в месяц, при этом возможный максимум составляет 8 единиц в месяц)", — говорится в документе, представленном сенаторами Элен Конвей-Муре (Hélène Conway-Mouret), членом парламентской группы "Социалисты, экологи и республиканцы", и Югом Сори (Hugues Saury), членом группы "Республиканцы".

Оба сенатора напоминают, что недавно Армения сделала заказ на три радара GM200 от компании Thales и ведет переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов Mistral 3. В настоящее время осуществляется поставка в Армению 24 бронемашин типа Bastion, производства французской группы Arquus, специализирующейся на военных автомобилях. Еще будут поставлены 26 машин того же типа, которые в настоящее время находятся в стадии производства.

Западное оружие — Армении, Молдавии и Грузии

В любом случае этот подход распространяется не только на Армению, но и на другие бывшие советские республики, которые решили дистанцироваться от России и перестроить свою оборону в соответствии со стандартами, совместимыми с НАТО. Речь идет о Молдавии и Грузии.

Продолжаем цитировать сенаторов Элен Конвей-Муре (Hélène Conway-Mouret) и Юга Сори (Hugues Saury).

"Даже если это еще должно быть подтверждено Европейским советом в декабре, решение Европейской комиссии от 8 ноября 2023 года рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении, равно как и решение о предоставлении Грузии статуса кандидата — все это заставляет нас укреплять военное сотрудничество, начатое с этими странами. Например, соглашение об обороне, которое в настоящее время обсуждается с Молдавией, позволило поставить этой стране французский радар GM200, а также партию индивидуального оружия и боеприпасов".

Получение подтверждено министерством обороны Молдавии.

Украина уступает Армении приоритетность

В октябре министр иностранных дел Франции Катрин Колонна пообещала оказать военную помощь Армении, которая, в частности, помимо упомянутой поставки радаров GM200, предусматривала продажу ракет "земля-воздух" Mistral 3 и обучение армянских военных. А издание Соntinental Observer выяснило, откуда взялись 24 бронемашины Bastion для Армении. Оказывается, их первоначально планировалось отправить на Украину, но потом Армения была признана более приоритетной. Туда же последуют еще 26 подобных машин, согласно сенатскому документу.

Французские власти пообещали предоставить Армении и другое необходимое для ее защиты оружие. Со ссылкой на конфликт на Украине отвергается разница между оборонительными и наступательными военными действиями и нужной для первых и для вторых техникой... Все это изложено в сенатском документе под названием "Выполнение наших обязательств в отношении Украины и других стран Восточной Европы в соответствии с решениями ЕС".

Однако Армения — это лишь часть плана по усилению французского влияния в регионе. Совершенно откровенно в документе говорится, что Франция должна серьезно обратить внимание и "на бывшие советские республики, которые решили дистанцироваться от России и перестроить свои армии по стандартам, совместимым со стандартами НАТО".

Подготовка к большой войне?

Похоже, что все это — лишь часть программы, одной из целей программы является подготовка к возможной "войне высокой интенсивности в Европе". А потому вооружают не только армян, но и себя: для французской армии предусмотрены поставки самолетов Mirages 2000D и Rafales. Для сухопутных войск поступят обновленные танки Leclerc. Правда, продавая себе и союзникам устаревшее оружие, французы прекрасно понимают, что для современных боевых действий оно уже не пригодно. От Франции много шума, но мало конкретных действий. Зато эта страна мощно способствует дестабилизации мира во всем мире.

Сенат подчеркивает, что главной задачей 2024 года является ускоренный переход к военной экономике. Франция стремится, среди прочего, достичь самообеспеченности в производстве вооружений и иметь достаточные запасы оружия на складах. Но конфликт на Украине вскрыл нашу неготовность к серьезной драке. Для примера: Франция может поставить только 20 тысяч 155-мм снарядов за весь 2024 год, тогда как украинская армия расходует столько же за четыре дня боев.

Докладчики сокрушаются на этот счет: "Для военной экономики необходимы высокая оперативность, достаточные резервы и суверенитет над производственными мощностями и каналами поставок сырья. Только такое сочетание гарантирует самостоятельное принятие решений. Ни один из этих трех критериев сегодня не соблюден, над всем предстоит работать... Сроки производства остаются слишком длительными, а производственные мощности слишком ограниченными, учитывая угрозы. Запасы не пополняются до уровня потребностей, вызванных высокой интенсивностью, а зависимость от некоторых видов сырья (порох, титан...) остается очень сильной".

И напоследок — об Украине

Еще одной задачей программы является поддержка Украины, которая проиграет, если ЕС, в том числе Франция, перестанет оказывать ей помощь, в основном военную. "Давайте будем честны, — сказал сенатор Седрик Перрен, — если мы не дадим необходимое Украине оружие, она потерпит неудачу".

Между тем уже в конце ноября появилась информация о том, что украинской армии серьезно не хватает обещанных союзниками артиллерийских снарядов. Их нет только потому, что запасы на складах исчерпаны, а действующая модель современной армии НАТО предполагает совершенно другой тип боевых действий. В результате ни один ныне действующий завод не может производить снаряды в необходимых объемах. И это уже стало большой проблемой, даже если Запад — и он не скрывает этого — попытается закупить снаряды для Украины где-нибудь еще.

Катастрофическая ситуация с оружием во Франции, вероятно, не помешает "стране-защитнице прав человека" и другим западным странам попытаться вооружить Армению, Молдавию и Грузию, а затем использовать каждую из этих стран в качестве оружия против России.

Но вот беда: амбиции Франции в прямом смысле слова не совпадают с ее амуницией. Французские политики строят заоблачные планы. Если у Франции и возникают какие-то планы насчет собственного величия, то вряд ли они будут воплощены в жизнь. Стране нужно справиться с надвигающейся на нее катастрофой, а эти господа, не зная, как справиться с нашей бедой, хотят вызвать другие где-то еще.

Филипп Розенталь (Philippe Rosenthal)