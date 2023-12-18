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ТАСС

Володин заявил, что депутаты всех фракций солидарно решают вопросы, связанные с СВО

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Спикер Госдумы подчеркнул, что за 2023 год ГД приняла 91 закон, направленный на решение вопросов, связанных со спецоперацией

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы придерживаются консолидированной позиции при решении вопросов, связанных со спецоперацией, несмотря на разную партийную принадлежность. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи руководства палаты и лидеров думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить о специальной военной операции, вопросы все решаются солидарно. Невзирая на партийные билеты, программы, здесь у нас полностью консолидированная позиция", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что за 2023 год Госдума приняла 91 закон, направленный на решение вопросов, связанных с СВО. "И под этими законами стоят голоса поддержки всех депутатов Государственной думы. Потому что есть ответственность. И эта ответственность уже за страну", - отметил Володин.

Он также поблагодарил президента РФ за инициирование поправок к Конституции РФ в 2020 году. "Когда мы говорим о парламенте, конституции - без вашей поддержки, без тех решений, которые вы принимали на протяжении всего времени, вряд ли бы у нас развивался парламентаризм, и вряд ли бы у нас повышалось качество работы. Поэтому хочется высказать слова благодарности", - добавил Володин.

Он также подчеркнул, что принятие поправок к конституции также позволило выстроить более эффективную работу Госдумы с правительством РФ.

"Ситуация поменялась после принятия поправок в конституцию, спасибо вам большое. Потому что, если бы не ваша инициатива передать полномочия парламенту, то, скорее всего, у нас даже атмосфера была бы иной", - отметил Володин, обращаясь к президенту. По его словам, раньше "депутаты во всем винили правительство". "Сейчас мы вышли все-таки на понимание общей ответственности за результат работы, потому что пришло осознание, что раз назначаем министров, вице-премьеров, значит должны отвечать и за итог их работы", - подчеркнул Володин. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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