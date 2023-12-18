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Известия.ru

Путин заявил о развитии стратегических сил сдерживания РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

РФ развивает стратегические силы сдерживания, заявил 15 декабря на встрече с лидерами фракций Госдумы президент России Владимир Путин.


«Важно, что, несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры, как сегодня, запустили новый мост, что очень важно, потому что это дополнительный выход на север, в океан. И стратегические силы сдерживания развиваем», — поделился российский лидер.

По его словам, речь идет о масштабных проектах.

Ранее, 25 октября, под руководством Путина прошла тренировка стратегических сил сдерживания. Также он заслушал доклад министра обороны России Сергея Шойгу о ее проведении. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Задачи, запланированные в ходе тренировки, были выполнены в полном объеме.


До этого, 17 октября, Шойгу сказал, что оснащенность российских армии и флота сегодня поддерживается на уровне, гарантирующем адекватный ответ на любые угрозы для страны. По его словам, российская система противовоздушной обороны защищает небо столицы и других городов, в которых расположены критически важные для экономики страны объекты.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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