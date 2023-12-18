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Интерфакс-АВН

Литва сообщает о поставке Киеву "миллионов патронов" и тысячах снарядов для противотанковых гранатометов

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Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вильнюс. 15 декабря ИНТЕРФАКС/BNS - В пятницу Литва передала Украине новую партию военной помощи, сообщило Минобороны.

Вооруженные силы Литвы отправили на Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. В партии помощи также около тысячи складных кроватей, отмечается в сообщении.

"Мы слышим срочные просьбы Украины и продолжаем предоставлять помощь в соответствии с заявленными потребностями. Мы активно призываем наших союзников делать то же самое", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

По данным Минобороны, помимо регулярной передачи военной техники, Литва также активно обучает украинских военнослужащих, обеспечивает медицинское лечение и реабилитацию, консультации экспертов и выделяет средства в международные фонды для Украины.

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Страны
Литва
Украина
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