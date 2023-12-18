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Президент Франции заявил о готовности к возобновлению диалога с российским лидером

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей готовности к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего саммита лидеров стран Евросоюза, Макрон заявил, что в случае, если у президента России есть серьезные предложения и он готов возобновить со своим французским коллегой диалог, который будет направлен на мирное урегулирование украинского кризиса при условиях соблюдения действующих норм международного права. По его словам, Франция готова оказать поддержку в этом и направить все свои усилия на достижение соответствующего результата.

Макрон также добавил, что в случае, если Путин захочет с ним связаться, телефонный номер французского президента не изменился.

В ходе большой пресс-конференции по итогам уходящего года Путин, комментируя свои отношения с Макроном, подчеркнул, что не уклоняется от контактов с французским лидером, однако тот, несмотря на добрые и рабочие отношения, сам прервал контакты и прекратил звонить в Москву.

Накануне саммита Макрон заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что неизменно поддерживает Украину в вооруженном конфликте с Россией, а также выступает за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Во время телефонного разговора с Зеленским президент Франции приветствовал принятие украинским парламентом в начале декабря нескольких решающих законодательных актов, касающихся, в частности, прав национальных меньшинств (в число которых не вошли этнически русские граждане Украины), юридической реформы и борьбы с коррупцией.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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