Трутнев считает, что развитие связей РФ и КНР стабилизирует ситуацию в мире

Вице-премьер рассказал сопредседателю межправкомиссии с китайской стороны, вице-премьеру Госсовета КНР Чжан Гоцину, что Москва заинтересована в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Развитие дружеских отношений Москвы и Пекина стабилизирует международную обстановку. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на прошедшем в Пекине заседании межправкомиссии по развитию Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая.

Трутнев рассказал сопредседателю межправкомиссии с китайской стороны, вице-премьеру Госсовета КНР Чжан Гоцину, что Москва заинтересована в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. "К сожалению, в силу позиций западных стран эта процедура осложняется. Все это вместе приводит к разрушению экономических, культурных, человеческих связей, к утрате доверия между странами. Эти факторы не способствуют развитию человечества", - сказал российский вице-премьер.

"Поэтому сохранение и развитие проверенных временем дружеских связей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой создает одну из глобальных осей, стабилизирующих ситуацию в мире в целом", - указал Трутнев.

По его словам, "встреча, проходящая в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, имеет особое значение". "Мир стремительно меняется. Россия участвует в специальной военной операции. Нашей стране западными государствами объявлена экономическая война, разработаны тысячи санкций, целью которых является остановить развитие России. Все эти попытки абсолютно безрезультатны", - заявил Трутнев.