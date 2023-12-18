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ТАСС

Литва вернула Украине отремонтированные танки производства ФРГ

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Сколько всего единиц бронетехники поступило и сколько уже отремонтировано, не уточняется

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Вильнюс возвращает Украине изготовленные в Германии танки Leopard, которые были отремонтированы в Литве после участия в боевых действиях. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Литва поддерживает Украину не только поставками военной техники, но и ремонтом необходимых на поле боя танков Leopard", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Представителям СМИ был продемонстрирован отремонтированный танк. Сколько всего единиц бронетехники поступило в Литву на ремонт и сколько уже отремонтировано, не уточняется.

Ремонтом танков в Литве занимается предприятие Lithuania Defense Services, которое учреждено двумя крупнейшими производителями военной техники в Европе - германскими Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Литовская компания отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт дислоцированной в регионе военной техники стран - членов НАТО. 

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Страны
Германия
Литва
Украина
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
Проекты
NATO
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