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Военное обозрение

Президент Турции сообщил о готовности главы Белого дома передать Анкаре истребители F-16

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Истребители Lockheed Martin F-16C Block 50 Fighting Falcon ВВС Турции
Истребители Lockheed Martin F-16C Block 50 Fighting Falcon ВВС Турции.
Источник изображения: министерство обороны Турции

Президент США Джо Байден готов внести на рассмотрение конгресса США вопрос о поставках в Турцию самолетов-истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По утверждению главы турецкого государства, Байден придерживается «позитивного мнения» по возможности передачи истребителей Турции, теперь дело – за конгрессом. Ранее сообщалось, что Эрдоган и Байден планируют обсудить по телефону вопросы, связанные с приобретением Анкарой истребителей американского производства.

Интересно, что не далее как полтора года назад палатой представителей американского конгресса была принята специальная поправка к военному бюджету США. В ней фигурировал запрет на продажу Турции самолетов-истребителей F-16 и запасных частей к ним до тех пор, пока турецкие военно-воздушные силы не прекратят нарушать воздушное пространство соседней Греции. Напряженные отношения между Анкарой и Афинами – важными партнерами США по НАТО, давно тревожат американское руководство.

До этого Турцию исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Такое решение было принято после того как Эрдоган решил провести сделку по приобретению у Российской Федерации зенитных ракетных комплексов С-400. Но угроза лишить Турцию новых истребителей не оказала на Анкару должного влияния и российские системы противовоздушной обороны все же были приобретены.

Решение о поставках самолетов F-16 в случае одобрения конгрессменами будет свидетельствовать об определенных улучшениях во взаимоотношениях Вашингтона с Анкарой, остающейся очень значимым для США государством в плане военно-политического сотрудничества.

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F-16
F-35
С-400 Триумф
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