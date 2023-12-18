Экс-президент Польши уже ждет прихода Путина (Rzeczpospolita, Польша)

Экс-президент Польши Квасьневский заявил о поражении Украины

Экс-президент Польши Александр Квасьневский оценил ситуацию на Украине как очень сложную, пишет RP. Признаков того, что будет лучше, нет, считает он. Без военной и финансовой помощи Украина проиграет. А Путин придет в Польшу, заверил политик. Но не объяснил, зачем Путину это делать.

"Это было важное экспозе (Туска), сложно было ожидать, что оно будет увлекательным, поскольку мы знаем и человека, и тематику. Но меня оно удовлетворило", – сказал в беседе с Яцеком Низинкевичем бывший президент Александр Квасьневский. Политик также рассказал о том, какой он видит внешнеполитическую обстановку, сложившуюся к моменту вступления Дональда Туска в должность.

Александр Квасьневский: экспозе Туска не было увлекательным, но меня оно удовлетворило

"Оно не было увлекательным, но оригинальным, да, было. Это не было типичное экспозе, но я это понимаю. За два месяца этого процесса – с одной стороны, уход правительства, с другой, формирование нового – столько всего было сказано, заявлено. Если бы Туск дал нам краткое изложение того, что мы и так все знаем, это было бы просто неинтересно. Он сосредоточился на вопросах, которые, с моей точки зрения, актуальны: восстановление единства общества, укрепление позиций Польши в НАТО и ЕС, поддержка Украины. Ну и эти основные экономические тезисы: повышение зарплаты учителям, "бабушкино" пособие, налоговая дисциплина", – прокомментировал экс-президент.

"А как насчет того, что Дональд Туск является участником польско-польской войны?", – спросил Низинкевич.

"Сама по себе декларация того, что он это понимает и хочет сплотить общество, была чрезвычайно важна. Но одной декларации здесь недостаточно, важнее жесты, его дальнейшие действия, построение шаг за шагом понимания, что да, мы отличаемся, но умеем разговаривать друг с другом", – ответил Квасьневский.

Александр Квасьневский: Ярослав Качиньский очень себе навредил, назвав Дональда Туска "немецким агентом"

Затем Квасьневского попросили прокомментировать поступок Ярослава Качиньского, который с трибуны Сейма назвал Дональда Туска "немецким агентом". Должен ли Туск подать в суд на лидера ПиС?

"Если он подаст в суд, этот спор только усилится. К Качиньскому должны быть применены дисциплинарные меры. На мой взгляд, Ярослав Качиньский сам себе навредил. Выходить на трибуну в такой момент, сразу после исполнения гимна (…), с таким ничем не подкрепленным заявлением… Это показывает, насколько сильно он оторван от реальности. (…) Это огромное пятно на его репутации", – ответил бывший президент.

На вопрос о том, какие вызовы стоят перед правительством Дональда Туска, Квасьневский указал, в частности, на международную обстановку.

"Она очень сложная и признаков того, что будет лучше, немного. Войска на Украине находятся на укрепленных позициях, успехов не видно, украинские ресурсы истощаются, а американская помощь не приходит. Но мы должны четко сказать: если Украина будет лишена военной помощи, а также финансовой поддержки для функционирования государства, она в этом конфликте просто проиграет. Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге, вероятно, в Молдавии, возможно, в странах Балтии, и точно в Центральной Азии. Восстановление империи продолжится", – сказал Александр Квасьневский.