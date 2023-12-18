В Китае создали одежду для комфорта при межпланетных путешествиях

Она может согревать и охлаждать благодаря устройству, способному настраивать температуру в течение суток после подзарядки при дневном свете

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Группа китайских ученых разработала гибкую систему одежды на солнечных батареях, которая позволяет человеку оставаться в комфортном температурном диапазоне несмотря на колебания температуры окружающей среды. Об этом сообщает журнал Science.

В отличие от других образцов терморегулирующей одежды, разработка исследователей из Университета Нанкай способна как согревать, так и охлаждать благодаря устройству, которое может настраивать температуру в течение суток после подзарядки при дневном свете.

По словам разработчиков, одежда на солнечных элементах может помочь повысить безопасность и комфорт человеческого организма в условиях колебаний температуры окружающей среды и даже "повысить выживаемость в экстремальных условиях, например, в открытом космосе или на других планетах".