Борисов: российскую ракетно-космическую отрасль ждут глубокие структурные изменения

Их результатом должна стать новая организационная и экономическая модель работы, рассказал глава Роскосмоса

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космическую отрасль РФ ждут глубокие структурные изменения, результатом которых должна стать новая организационная и экономическая модель работы, рассказал журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Речь идет о новой организационно-экономической модели. Она носит не технический, а сутевой характер и направлена на решение задач, стоящих перед отраслью: повышение эффективности, уход из убыточности. Это серьезная и глубокая работа, результатом которой должно стать не просто новое штатное расписание, а новая организационная и экономическая модель работы отрасли", - пояснил Борисов, отвечая на вопрос на встрече с популяризаторами и журналистами по итогам года.

По словам главы Роскосмоса, такие изменения необходимы в связи с амбициозными проектами, над которыми работает госкорпорация. "У нас много амбициозных проектов - переход на конвейерную сборку спутников, развертывание Российской орбитальной станции, строительство кораблей нового поколения. Все они продиктованы временем и новыми реалиями. И что неизбежно - все они требуют глубоких структурных изменений", - отметил он, добавив, что обсуждение шло в течение года "со всеми корифеями отрасли".

Глава Роскосмоса отметил, что пока не готов презентовать новую структуру госкорпорации ввиду необходимости ее доработать и официально утвердить. Однако он обрисовал журналистам и популяризаторам основной вектор - разделение функций заказчика, который формирует государственную политику, и исполнителя, который управляет промышленным блоком и активами предприятий. "Ведь заказчик всегда заинтересован получить больше и лучше за меньшие деньги, а исполнитель - в получении прибыли. Пока госкорпорация выполняет эти функции в одном лице, очевидны внутренние противоречия. Блок управления промышленностью необходимо выделить в отдельную организацию внутри периметра Роскосмоса", - подчеркнул Борисов.

Несмотря на масштаб грядущих изменений, работников отрасли не ждут социально-экономические потрясения. "Хочу отметить: никаких социально-экономических потрясений для сотрудников госкорпорации не будет. Все могут радостно готовиться к новогодним праздникам и приходить на работу после каникул", - заверил глава Роскосмоса.