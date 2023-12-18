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Военное обозрение

На Херсонском направлении ВС РФ успешно применяют против украинских формирований новые установки «Деривация-ПВО»

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Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57
Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57.
Источник изображения: © Фото : Уралвагонзавод

Вооруженные силы Российской Федерации на Херсонском направлении эффективно используют в боях с противником новые установки 57-Мм ЗСУ 2с38 «Деривация-ПВО». Об этом сообщают российские военные корреспонденты.

На опубликованных в интернете кадрах мы видим, как установка очень быстро отстреливается по целям. Вероятно, противник несет от такого огня внушительные потери, хотя по понятным причинам украинское командование афишировать их не будет.

Специальная военная операция – это еще и возможность проверить результативность работы тех или иных новинок российской оборонной промышленности, включая вооружения и военную технику. Например, 2С38 ЗАК-57 «Деривация-ПВО» является мобильным зенитно-артиллерийским комплексом с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей противника.

Главное предназначение установки – уничтожение авиационных и крылатых ракет, самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, реактивных снарядов из РСЗО. Кроме того, установка может работать по наземным и надводным целям. Например, если говорить о Херсонском направлении, с их помощью можно уничтожать катера и лодки, на которых украинские десантные группы пытаются переправиться на левый берег реки Днепр с целью создания там плацдармов.

Комплекс «Деривация-ПВО» включает в свой состав боевую машину с пушкой, машину технического обслуживания и транспортно-заряжающую машину 9Т260, способную максимально оперативно перезарядить установку прямо в боевых условиях, отъезжать от места размещения боевой машине не требуется.

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Страны
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Днепр
Компании
Минoбороны РФ
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