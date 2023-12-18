Фрегат "Адмирал Головко" планируют передать ВМФ 25 декабря

Судно было построено на "Северной верфи"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Построенный на "Северной верфи" носитель ракет "Калибр-НК" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 планируется к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ 25 декабря. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Передача ВМФ "Адмирала Головко" - третьего корпуса проекта 22350 строительства "Северной верфи" - планируется на 25 декабря", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС со ссылкой на другой источник сообщил, что "передача "Адмирала Головко" ВМФ России планируется на третью декаду декабря, точные сроки могут немного смещаться в зависимости от планов ВМФ".

23 ноября ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что "Адмирал Головко" вернулся на Балтику для ревизии после завершения государственных испытаний. В августе глава "Северной верфи" Игорь Орлов в ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2023" сообщал ТАСС, что госиспытания фрегата должны завершиться в "ближайшие недели".

31 марта в Минобороны РФ сообщили, что "Адмирал Головко" прибыл в главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний, а также выполнения испытательных стрельб в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Ранее источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщил ТАСС, что новейший ракетный фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется к передаче Военно-морскому флоту РФ в текущем году. "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" постройки "Северной верфи" несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Фрегат "Адмирал Горшков" принимал участие в испытаниях гиперзвуковых ракет "Циркон".