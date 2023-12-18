Войти
ТАСС

Фрегат "Адмирал Головко" планируют передать ВМФ 25 декабря

363
0
0
Фрегат "Адмирал Головко"
Фрегат "Адмирал Головко".
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Судно было построено на "Северной верфи"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Построенный на "Северной верфи" носитель ракет "Калибр-НК" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 планируется к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ 25 декабря. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Передача ВМФ "Адмирала Головко" - третьего корпуса проекта 22350 строительства "Северной верфи" - планируется на 25 декабря", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС со ссылкой на другой источник сообщил, что "передача "Адмирала Головко" ВМФ России планируется на третью декаду декабря, точные сроки могут немного смещаться в зависимости от планов ВМФ".

23 ноября ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что "Адмирал Головко" вернулся на Балтику для ревизии после завершения государственных испытаний. В августе глава "Северной верфи" Игорь Орлов в ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2023" сообщал ТАСС, что госиспытания фрегата должны завершиться в "ближайшие недели".

31 марта в Минобороны РФ сообщили, что "Адмирал Головко" прибыл в главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний, а также выполнения испытательных стрельб в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Ранее источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщил ТАСС, что новейший ракетный фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется к передаче Военно-морскому флоту РФ в текущем году. "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" постройки "Северной верфи" несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Фрегат "Адмирал Горшков" принимал участие в испытаниях гиперзвуковых ракет "Циркон". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Похожие новости
24.11.2023
Фрегат "Адмирал Головко" вернулся на Балтику для ревизии после госиспытаний
10.11.2023
Российский флот интенсифицировал боевую подготовку
21.08.2023
Госиспытания фрегата "Адмирал Головко" завершатся в ближайшие недели
06.02.2023
"Адмирал Горшков" выполнит пуск ракеты "Циркон" на международных учениях
22.07.2020
Фрегаты России станут еще "зубастей". Чем "Адмирал Касатонов" превзошел другие сторожевики
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 16:29
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру
  • 18.12 16:18
  • 173
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 18.12 15:53
  • 57529
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.12 11:52
  • 0
НАТО намерено в след за Балтийским сковать и Северный флот
  • 18.12 09:53
  • 0
Венский документ: европейская безопасность в прошлом?
  • 18.12 08:40
  • 1
Президент Франции заявил о готовности к возобновлению диалога с российским лидером
  • 18.12 08:34
  • 27
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 18.12 06:11
  • 326
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 04:52
  • 43
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 17.12 10:44
  • 3
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 16.12 23:40
  • 2
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 16.12 23:40
  • 4
Появились кадры обустройства линий обороны ВСУ в Черниговской области
  • 16.12 23:39
  • 1
Путин рассказал о шагах России вперед
  • 16.12 21:47
  • 4
"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)
  • 16.12 19:04
  • 1
«Адмирал Григорович» вернулся в Алжир