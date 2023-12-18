Минобороны: в частях ВВС и войск ПВО Белоруссии началась внезапная проверка

МОСКВА, 15 декабря/ Радио Sputnik. В частях Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии началась внезапная проверка, сообщило Министерство обороны республики.

"В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне по плану командующего ВВС и войсками ПВО. Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ"", – говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей.

Радио Sputnik сообщало, что президента России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах.