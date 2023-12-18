"Ходит по тонкому льду". Американский адмирал дал Киеву времени до февраля (MSNBC, США)

Экс-главком НАТО Ставридис подтвердил, что положение Украины стало безвыходным

Провал летнего контрнаступления ВСУ разочаровал Запад, заявил в интервью MSNBC адмирал ВМС США в отставке и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис. По его словам, американских и европейских денег и оружия Киеву хватит лишь до конца февраля, после чего начнется "хождение по тонкому льду".

Ведущая: Как так вышло, что еще год назад в залах конгресса без конца звучала фраза "Я за Украину!", а теперь положение президента Зеленского буквально превратилось в безвыходное? Что, черт возьми, произошло за этот год?

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис: Есть три последовательных фактора, первым из которых является пресловутое американское терпение. Нам нравится, чтобы конфликт был коротким, как в Персидском заливе, тогда как длинные и бесконечные мы не выносим. И совершенно справедливо. Мы ненавидели войну во Вьетнаме за необходимость длительного участия в ней, и такого рода гнев имеет свойство постепенно накапливаться.

Во-вторых, нужно честно признать отсутствие успеха в летнем наступлении [Украины], оно реально забуксовало и загнало украинцев в тупик. Отсюда разочарование [Запада].

И третье: не нужно быть опытным политологом, чтобы понять, что в равной степени тупиковая ситуация наблюдается и в нашей собственной политике. И по мере приближения выборов тенденция к разногласиям по разного рода вопросам будет становиться все заметнее. Так что для Зеленского за год все очень изменилось.

Ведущая: И что будет, если он уйдет с пустыми руками?

Ставридис: Вероятно, влитых Америкой денег и оружия хватит на пару месяцев, а европейских — еще на два-три. Кстати, европейцы по итогу потратили на Украину больше, чем США. В общем, кое-какой запас у нее есть, но дно бочки покажется уже в январе-феврале, после чего начнется хождение по тонкому льду.