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Секретный американский спутник попал на фото

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Kuiper
Американский спутник системы Kuiper.
Источник изображения: HEO Space

Секретный американский спутник системы Kuiper попал на фото компании HEO Space. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание напоминает, что спутник Kuiper был запущен недавно, а сама система должна стать ответом Amazon на группировку Starlink компании SpaceX. ArsTechnica отмечает, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания не опубликовала почти никаких технических подробностей о своих космических аппаратах.

«Так что это изображение из космоса — лучшее, что у нас есть на данный момент», — заключается в публикации.

В ноябре вице-президент по технологиям компании Amazon Ражива Бадьяла сообщил, что запущенные на околоземную орбиту прототипы космических аппаратов группировки KuiperSat-1 и KuiperSat-2 успешно продемонстрировали свою работу, что позволило приступить к серийному производству 3200 новых спутников с аналогичной конструкцией.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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