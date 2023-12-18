Лавров призвал Запад осознать тупиковость развязанной им войны на Украине

По словам главы МИД РФ, США и европейские страны уже испытывают трудности в поиске денег для Украины

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пришло время для Запада осознать тупиковость развязанной им войны на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником по итогу заседания коллегий МИД двух стран.

"Пора им [Западу] осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли", - сказал Лавров. "Вы слышите оценки, которые звучат со стороны трезвомыслящих политиков в НАТО, в Евросоюзе, - продолжил министр. - Лучше поздно, чем никогда".

По его словам, Соединенные Штаты и европейские страны уже испытывают трудности в поиске денег для Киева, который не оправдал их надежд. "Насчет разговоров о том, что пора сокращать Украине помощь. Мы их слышим. Причем это не только разговоры, уже возникают конкретные затруднения и в Европе, и в США просто с поиском свободных денег для того, чтобы продолжать поддерживать режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который явно не оправдал ожиданий", - сказал министр. Лавров пояснил это тем, что режим "не смог сыграть роль инструмента для подрыва безопасности РФ, для истребления общей истории, культуры, всего русского на территории, которую он продолжает контролировать".

Он добавил, что руководители некоторых западных стран неоднократно посылали Москве сигналы с предложениями встретиться, чтобы обсудить украинский вопрос и европейскую безопасность. "Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретный руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз, <…> как минимум через три разных канала посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью", - сказал Лавров.