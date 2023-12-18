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Военное обозрение

Украинское издание: ВСУ получили на вооружение французские штурмовые винтовки FAMAS G2

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Военнослужащий ВС Франции
Военнослужащий ВС Франции с штурмовой винтовкой FAMAS.
Источник изображения: PA Photos

Украинская армия получила на вооружение французские штурмовые винтовки FAMAS. Об этом пишет украинский ресурс "Милитарный" со ссылкой на сообщения военнослужащих ВСУ.

По данным ресурса, украинская армия получила французские винтовки FAMAS G2 в версии Felin. Это видно по ручке для переноски, на которой расположена планка Пикатинни. Согласно программе модернизации, запущенной французской армией, на винтовку планировалось установить ночной прицел, дальномер, датчик состояния оружия и систему передачи данных на нашлемный дисплей пехотинца. FAMAS Felin хотели включить в комплект экипировки солдата будущего, но затем эту затею как-то забросили. В 2016 году французская армия отказалась от FAMAS в пользу немецкой HK416F.

Так что ВСУ действительно могли получить модификацию FAMAS Felin, но только без всех положенных "прибамбасов". По сути это та же FAMAS G2, но с некоторыми изменениями конструкции. Так что поставить на винтовку можно все что угодно, это зависит от воображения конкретного военнослужащего ВСУ, благо планка позволяет.

Какое количество французских винтовок поступило на вооружение ВСУ не известно, официальных данных об этом нет, украинское Минобороны никаких заявлений не делало. Известно, Киев заключил договор с французской компанией Verney-Carron S.A., которая должна поставить ВСУ около 12 тысяч винтовок и 600 подствольных 40-мм гранатометов. Являются ли FAMAS G2 частью этой сделки данных нет.

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Страны
Украина
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