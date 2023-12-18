Военный эксперт указал на угрозу для РФ со стороны оборонного союза Финляндии и США

Матвийчук: оборонный союз Финляндии и США представляет угрозу для России

Оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA), которое правительство Финляндии намерено 18 декабря подписать с США, представляет угрозу для России. Об этом 15 декабря «Известиям» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Финляндия стала полноправным членом НАТО. Согласно положению членов НАТО, они имеют право на коллективную безопасность, а основным ведущим игроком в этой сфере являются США. Конечно, Финляндия и США подпишут соглашение, и Вашингтон разместит [свои базы на финской территории]. Я полагаю, что это будет скорее всего арктический компонент Вооруженных сил США, так как удобно будет в перспективе создавать группировку Норвегия – Швеция – Финляндия для воздействия на наши северные территории, особенно на Северной морской путь. Конечно, это представляет угрозу для нас, и мы будем принимать адекватные действия», — сказал эксперт.

Как сообщает финское правительство, DCA занимается такими вопросами, как доступ США к согласованным объектам и территориям и их использование; предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии; въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств.

В октябре сообщалось, что США объявили о контракте на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER на $500 млн.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что присоединение это негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.