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ЦАМТО

Норвегия передаст ВС Украины дополнительные ЗРК NASAMS

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Зенитный ракетный комплекс NASAMS
Зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Источник изображения: EPA-EFE/ TOMS KALNINS

ЦАМТО, 15 декабря. Минобороны Норвегии 13 декабря сообщило, что передаст Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS на сумму 335 млн. норвежских крон.

Часть техники будет передана из числа находящейся на хранении ВС Норвегии, что позволит обеспечить быструю поставку ВС Украины. Дополнительные системы будут приобретены у компании-производителя и переданы позднее.

По оценке министра обороны Бьерна Арильда Грама, средства ПВО имеют жизненно важное значение для Украины, и украинское правительство просит своих союзников об усилении противовоздушной обороны для защиты от БЛА и ракет. Ранее Норвегия уже неоднократно передавала Украине ЗРК NASMAS.

Из-за срочности поставки большее количество систем NASAMS власти Норвегии решили передать из числа находящихся на хранении. По оценке ВС Норвегии, поставка не приведет к снижению обороноспособности страны.

Как заявил министр обороны Норвегии, находящееся на хранении оборудование может быть отправлено в относительно короткие сроки и позволит усилить систему ПВО Украины для защиты от воздушных ударов уже этой зимой.

Правительство Норвегии также решило дополнительно безвозмездно передать ВСУ восемь новых пусковых установок и четыре центра управления огнем ЗРК NASAMS. Это соответствует количеству систем, которые Норвегия уже передала Украине. Новые системы будут заказаны и поставлены в сжатые сроки.

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Страны
Норвегия
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
БПЛА
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